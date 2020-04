Pysäyttävä video: Urakoitsijat latovat arkkuja kolmeen pinoon jättimäisessä joukkohaudassa koronan runtelemassa New Yorkissa

New Yorkissa sijaitsevalle Hartin saarelle haudataan nyt päivässä sama määrä ihmisiä kuin aiemmin viikossa.

Reilut puolitoista kilometriä pitkä ja puoli kilometriä leveä Hartin saari on nähnyt maaperällään monenlaista aina tuberkuloosiparantolasta kylmän sodan aikaisiin ohjuksiin saakka. 1800-luvulta lähtien New Yorkin kaupunki on käyttänyt sitä myös viimeisenä leposijana niille unohdetuille, joille kukaan ei ole järjestänyt hautajaisia tai joiden ruumiita kukaan ei ole kaivannut.

Käytännössä saaren joukkohautoihin päätyneet ovat olleet kodittomia, vähävaraisia tai muutoin syrjäytyneitä ihmisiä.

Hartin saari näkyy satelliittikuvassa oikealla.

Hartin saarelle haudattujen määrä on ollut tällä vuosituhannella tasaisessa laskussa, mutta nyt sen maaperää tarvitaan jälleen yhä kipeämmin, kun New Yorkin kaupunki ja koko osavaltio käyvät ennen näkemätöntä kamppailua koronavirusta vastaan.

New Yorkin osavaltiossa oli perjantaihin mennessä todettu 161 504 vahvistettua koronavirustartuntaa. Kuolonuhreja virus on samassa ajassa saanut aikaan 7 844.

Hartin saaren multiin on haudattu arviolta yhteensä yli miljoonan ihmisen jäänteet. Muutaman vuoden takaisessa kuvassa näkyvät valkoiset kivet merkkaavat vanhojen joukkohautojen sijainteja.

New Yorkia pidetään koko globaalin pandemian tämänhetkisenä keskuksena, sillä siellä on todettu jo enemmän tartuntoja kuin yhdessäkään yksittäisessä valtiossa koko Yhdysvaltoja lukuun ottamatta.

Ennen epidemian alkua vangit hautasivat Hartin saarelle noin 25 ruumista viikossa. Nyt saaren multiin päätyy New Yorkin kaupungin vankilaviraston tiedottajan Jason Kerstenin mukaan sama määrä ihmisiä päivässä.

Mäntyarkkuihin suljetut vainajat haudataan vierekkäin riviin.

Sadat uudet päivittäiset kuolemat ovat johtaneet siihen, että kaupunki on palkannut urakoitsijoita hautaamaan kuolleita Hartin saarelle. Pandemian aikana vangit eivät turvallisuussyistä saa osallistua hautaamiseen, sillä esimerkiksi sosiaalisen etäisyyden pitäminen ei onnistuisi.

Ennen hautaamista ruumiit suljetaan pusseihin, jotka asetetaan mäntyarkkuihin. Menehtyneen nimi kirjoitetaan arkkuun isoin kirjaimin siltä varalta, että hänet joudutaan kaivamaan myöhemmin ylös esimerkiksi toisaalle siirtämistä varten.

Hautaustoimintaa pyörittävät nyt urakoitsijat, sillä vangeilta siihen osallistuminen on kielletty pandemian aikana.

Toistaiseksi kaikkien leposija on kuitenkin kaivinkoneiden maahan kaivertamissa rivihaudoissa.

– He lisäsivät kaksi uutta kaivantoa siltä varalta, että tarvitsemme niitä, Kersten kertoi Reutersille.

Kaikkien Hartin saarelle viime aikoina haudattujen kuolinsyystä ei ole vielä tarkkaa tietoa. Kuolinsyyntutkijan viraston tiedottajan Aja Worthy-Davisin mukaan joukossa on todennäköisesti monia koronaviruksen uhreja.

Hänen ja Kerstenin mukaan saarelle saatetaan kuitenkin vastaisuudessa haudata koronavirukseen kuolleita ihmisiä myös väliaikaisesti, jos kuolemantapausten määrä ylittää kaupungin ruumishuoneiden kantokyvyn. Se piste ei ole toistaiseksi tullut vastaan.

– Toivomme kaikki, että siihen ei tarvitsisi mennä. Samaan aikaan olemme valmistautuneet siihen, että siihen joudutaan menemään, Kersten sanoi.

Bronxin kaupunginosaan hallinnollisesti kuuluva Hartin saari on reilut puolitoista kilometriä pitkä ja puoli kilometriä leveä.

Kaikesta huolimatta New Yorkissa aletaan vähitellen nähdä myös valoa tunnelin päässä. Osavaltion kuvernööri Andrew Cuomo sanoi perjantaina, että tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrä oli pudonnut 17:llä edellisestä päivästä.

– Tämä oli ensimmäinen kerta sen jälkeen, kun aloitimme tämän... matkan. Näemme ensimmäistä kertaa negatiivisen luvun, joten se on hyvä, Cuomo sanoi lehdistötilaisuudessa.

New Yorkin osavaltion kuvernööri Andrew Cuomo iloitsi tehohoidossa olevien määrän pienenemisestä.

Myös uusien sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä putosi jo toista päivää peräkkäin. Cuomon mukaan se on merkki siitä, että sosiaalisen etäisyyden pitäminen ihmisten välillä toimii, vaikkakin päivittäisten kuolemien määrät ovat pysyneet edelleen ennätystahdissa.

– Te ette voi rentoutua. Eilinen käyrän madaltuminen tapahtui sen vuoksi, mitä me teimme eilen, Cuomo muistutti siitä, että rajoitusten vaikutukset näkyvät vasta jälkijunassa.