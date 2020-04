Amazonin alkuperäiskansaan kuulunut 15-vuotias poika kuoli koronaviruksen takia – laajaa leviämistä pelätään

Monet Brasilian syrjäiset heimot ovat erittäin alttiita vieraille sairauksille.

Brasiliassa Amazonin alueella asuvaan heimoon kuuluva 15-vuotias poika on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Pelkona on, että virus lähtee leviämään Amazonin alkuperäiskansojen joukossa. Heimoista monet elävät eristyksissä muusta maailmasta, ja niiden jäsenet ovat erityisen alttiita vieraille sairauksille.

Alkuperäiskansoihin kuuluu Brasiliassa arviolta 800 000 ihmistä. Erilaisia heimoja ja etnisiä ryhmiä on yli 300. Brasilian media on aiemmin kertonut kahdesta koronakuolemasta alkuperäiskansojen joukossa.

Koronaan kuollut poika kuului yanomami-heimoon, jossa on jäseniä noin 27 000. Hän oli tiettävästi ollut tekemisissä useiden muiden heimon jäsenten kanssa ennen oireiden ilmaantumista.

Pojan uskotaan saaneen virustartunnan heimon asuinalueella laittomasti kultaa kaivavilta ihmisiltä.

– Tämä sairaus on meille erittäin vaarallinen. Tämä on erittäin surullinen päivä yanomameille, sanoi heimon johtajiin kuuluva Dario Yawarioma.

Yli 200 miljoonan asukkaan Brasilia on Etelä-Amerikan suurin valtio. Tähän mennessä maassa on todettu vasta noin 20 000 virustartuntaa ja runsaat tuhat kuolemaa koronan takia.

Tartuntalukuihin on kuitenkin syytä suhtautua varauksella, sillä moniin muihin maihin verrattuna Brasilia on testannut väestöään vasta vähän. Miljoonaa asukasta kohden testejä on tehty noin 300, kun esimerkiksi Yhdysvalloissa vastaava luku on lähes 7 700.