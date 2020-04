Kiina alkaa testata vientiin menevien suojatarvikkeiden laadun

Tavaraa jumittui lauantaina tulliin, kun ruohonjuuritasolla pohdittiin, mitä Kiinan hallinnon määräys tarkoittaa, New York Times uutisoi.

Kiinan hallinto on määrännyt, että kaikkien hengityskoneiden, suojakaapujen ja muiden tärkeiden terveydenhuollon suojavarusteiden laatu testataan, ennen kuin tavarat saa viedä maasta.

Keskushallinnon perjantaina antama määräys pysäytti lauantaina rahteja satamiin, kun valmistajat, tullihenkilökunta ja huolintayritykset pohtivat, miten määräys käytännössä toteutetaan, New York Times kertoo.

Huoltovarmuuskeskus sai kuluneella viikolla Kiinasta lähetyksen, jossa oli kaksi miljoonaa kirurgista maskia ja 230 000 hengityssuojainta. VTT:n testeissä todettiin, etteivät maskit ja hengityssuojaimet olekaan kyllin laadukkaita sairaalakäyttöön.

Myös monilla muilla mailla on ollut ongelmia Kiinasta tulleiden suojavarusteiden laadun kanssa. Asiasta on valitettu ainakin Kanadassa, Itävallassa, Espanjassa ja Hollannissa.

Kiinan tullissa on laskettu terveydenhuoltomateriaalin määriä, tarkistettu asiakirjoja ja selvitetty, että mikään tuote ei riko patentteja. Laatua ei ole aiemmin testattu.

Huoltovarmuuskeskus teki julkisuuteen nousseen suojainvarustekaupan pikavippiyhtiöitä pyörittäneen, ulosotossa olevan Onni Sarmasteen kanssa, eikä tilannut varusteita suoraan itse.

Virossa kauneusklinikkaa pitävä Tiina Jylhä väitti sopineensa maskikaupan Huoltovarmuuskeskuksen kanssa, mutta Sarmasteen vieneen kaupan hänen nenänsä edestä ilmoittamalla Huoltovarmuuskeskukselle väärän tilinumeron. Sarmaste kiistää Jylhän väitteen.

Huoltovarmuuskeskus on tehnyt erillisen sopimuksen Jylhän kanssa.

Jylhän kanssa tehty sopimus on maksettu puoliksi ja se on jäädytetty. Sarmasteelle rahat on maksettu kokonaan.

Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema erosi pitkäperjantaina hankinnasta aiheutuneen epäluottamuksen seurauksena.