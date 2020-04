Phuket suljettiin – suomalainen hotellinpitäjä sanoo suorat sanat länsimaalaisten ”bilepellejen” touhuista

Thaimaan kuulu lomakohde Phuketin saari on sulkeutunut ja eristetty muusta Thaimaasta.

Thaimaan kuulu lomakohde Phuketin saari on sulkeutunut ja eristetty muusta Thaimaasta. Maanantain vastaisena yönä se siivutetaan 17 eri osaan kuntien välille nousevilla tarkastuspisteillä.

Saaren pinta-ala on vain 543 neliökilometriä.

Hiekkarannat ovat autioita, kadut tyhjiä, auki ovat vain apteekit ja ruokakaupat ja kioskit.

– Odotellaan, odotellaan, sanoo suomalainen kiinteistönvälitysyrittäjä Esa Huoviala rauhallisesti.

– Pysytään kotona ja pidetään järki mukana, sanoo Harri Haatainen, joka pitää Phuketissa resort-hotellia.

– Se on sikäli vielä auki, että minulla on yksi pitkäaikainen vieras. Saa sähkölaskun maksettua, Haatainen hymähtää.

Tuna Resortin perustaja Harri Haatainen.

Uusia asiakkaita hotellit eivät ole enää vähään aikaan saaneet ottaa.

Haatainen kehuu Phuketin paikallisia asukkaita rauhallisuudesta, mutta sanoo monta sapekasta sanaa länsimaisistä turisteista eli ”falleista”.

– Siellä on näitä bilepellejä, jotka eivät usko mitään, koska ovat muka kuolemattomia, kun ovat länkkäreitä, Haatainen tuhahtaa.

Valtavirran turistit ovat jo jättäneet Phuketin. Saaren kansainvälinen lentokenttä on suljettu. Edes thaimaalaiset eivät enää saa tulla takaisin Thaimaahan.

– Ystäväni lähti torstaina illalla Qatarilla Dohan kautta Suomeen. Se oli viimeinen lento Phuketista, Huovila kertoo.

Patong tunnetaan villistä rantaelämästään. Nyt ne ovat tyhjillään.

Jäljellä on elämäntapaturisteja.

– Järjestävät salaa bileitään eivätkä tajua, että juuri se levittää virusta. Patongiltahan tämä lähti, kun yksi venäläinen liikkui porukoiden mukana, Haatainen sanoo.

Patong tunnetaan villistä rantaelämästään. Sinne ja sieltä pois liikkumista rajoitettiin jo viikko sitten.

Haatainen kertoo keskittyvänsä nyt puutarhanhoitoon.

Huoviala katsoo Netflixia, viimeksi Pablo Escobarista kertovaa sarjaa.

Lapset ovat kotona äitinsä opetuksessa, taloudenhoitaja ei enää käy.

– Tein juuri tiskit, Huoviala kertoo.

Haataisen mukaan ihmiset ovat suhtautuneet tilanteeseen hyvin maltillisesti.

– Mutta totta kai minäkin olen huolissani anopista, joka on 90-vuotias.

Phuketin asukkaita on kehotettu pysymään kotona huhtikuun 13.–26. välinen aika tai siihen saakka ”kunnes tilanne paranee”.

Asukkaita on noin 400 000, vahvistettu koronavirustartuntoja 170 eli suhteessa väkilukuun enemmän kuin missään muualla Thaimaassa.

Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä tarkastuspisteet nousevat Phuketin eri kuntien, tambojen, välille. Kuntia on 17.

– Tänään tuli alkoholinmyyntikielto. Nyt on Phuketissa kieltolaki, etteivät ihmiset hölmöilisi humalassa, Haatainen kertoo.

Koronan hiljentämä Patongin kävelykatu.

Kaikki rannat, puistot, golfkentät, kuntosalit, baarit ja ravintolat on suljettu. Auki ovat ruokakaupat ja apteekit ja kioskiketju.

– Yhtiökumppanini on surffari, häntä harmittaa, Huoviala kertoo.

Huoviala on lomauttanut firmansa parikymmentä työntekijää. He saavat puolet palkasta, ja valtiolta voi hakea toisen puolen.

Kotoa poistuttaessa pitää käyttää kasvomaskia, ja ulkonaliikkumiskielto on voimassa kello 22–05.

– Paikalliset käyttävät maskia aina. Se herättää pahennusta, kun ”fallet” eivät ota maskiasiaa vakavasti, mennään kuten aina ennenkin, Haatainen kertoo.

– Jos ei maskista ole hyötyä, ei siitä haittaakaan ole. Ennen sanottiin (autojen) turvavöistä samaa, että ne muka kiristävät.

Phuketin kansainvälinen lentokenttä on suljettu kaikilta muilta kuin välttämättömiltä lennoilta 30. huhtikuuta saakka.

Phuketiin mantereelta johtava silta on puomitettu, ja satamat suljettu muulta kuin välttämättömältä liikenteeltä.

Haatainen ihmettelee niiden ihmisten moraalia, jotka ilmoittelevat sosiaalisessa mediassa toisilleen, missä on poliiseja.

Kyse on länsimaalaisista.

– Pysyisivät vain himassaan. Jos on asiaa, niin kaupassa saa käydä.

Phuketissa on jonkin verran suomalaisia etätyössä. Haatasella on ollut tapana pitää hotellissaan ”mummolaa”, jossa on tarjottu sunnuntaisin suomalaista ruokaa.

Nytkin hän leikkaa suolakurkkuja ja etsii ruisjauhoa.

– Teen karjalanpiirakoita. Tyttäret toimittavat perille. Mummola huolehtii lapsistaan, Haatainen naurahtaa.

– Pidetään huolta toisistamme ja ollaan rauhallisia.

– Ne ovat vain nämä bilepellet, joilla on hirveä tuska, kun kaikki muka kielletään. Sitä nuoruuden kapinaintoa, Haatainen miettii.