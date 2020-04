Turkissa koronatartuntamäärät nopeassa nousussa – asukkaiden pysyttävä sisällä 48 tuntia

Noin kuudesosa virustestien tuloksista on ollut positiivisia.

Turkissa ihmiset on määrätty pysymään 48 tuntia kodeissaan koronaviruksen leviämisen takia. Kielto tuli voimaan perjantain ja lauantain välisenä yönä ja koskee yli 30 maakuntaa, mukaan lukien suurkaupunki Istanbulia ja pääkaupunki Ankaraa. Valtion uutistoimisto Anadolun mukaan kyseessä on ulkonaliikkumiskielto.

Turkissa vahvistettiin perjantaina 98 uutta koronaviruskuolemaa, ja maassa on nyt kuollut yli 1 000 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Vuorokaudessa todettiin yli 4 700 uutta tartuntaa.

Tartuntamäärät nousevat Turkissa nopeasti. 83 miljoonan asukkaan massa on todettu yli 47 000 tartuntaa. Viranomaistietojen mukaan maassa on tehty yli 300 000 testiä. Noin kuudesosa testeistä on ollut positiivisia.

Ilmoitus viimehetkellä

Ilmoitus kiellosta tuli perjantai-iltana, jonka jälkeen tuhannet ihmiset ryntäsivät kauppoihin tekemään viime hetken ostoksia. Uutistoimisto AFP:n haastattelemien paikallisten mukaan tietoa tuli liian myöhään.

– Jos se olisi kerrottu aamulla, me olisimme menneet hakemaan syötävää ja juotavaa, Marina Gravina Zagaia sanoi uutistoimistolle.

– Tällä hetkellä kaikki elävät kaaoksessa.

Sisäministeriöstä kuitenkin kerrottiin vielä myöhemmin, että osa palveluista olisi auki eikä kielto koskisi muun muassa sanomalehtien ja televisiokanavien työntekijöitä.

Istanbulin pormestari, pääoppositiopuolueen Ekrem Imamoglu on aikaisemmin jo ehdottanut jonkinlaista sulkua. Hänestä kuitenkin kiellosta olisi tullut tiedottaa aikaisemmin. Suurin osa Turkin tartunnoista on todettu Istanbulissa.