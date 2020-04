SVT: Ruotsissa hyväksyttiin pikavauhtia eläinten nukutuslääke ihmiskäyttöön

Anestesialääke Propofolin tarve on moninkertaistunut koronaviruskriisin takia.

Ruotsissa on pikavauhtia tehty päätös, jonka mukaan eläimille tarkoitettua nukutuslääkettä voidaan käyttää ihmisiin. Päätös hyväksyttiin sen jälkeen, kun osa Tukholman alueen sairaaloista on ilmoittanut nukutuslääkkeiden puutteesta koronaviruskriisin keskellä.

Perjantaina pidetyssä lehdistötilaisuudessa Ruotsin lääkevirasto ilmoitti, että lääkkeiden saatavuus on Ruotsissa pääasiassa hyvä, mutta joidenkin lääkkeiden kohdalla on riski lääkepulaan. Yksi näistä on anestesialääke Propofol.

Propofolin tarve on moninkertaistunut lyhyessä ajassa, sillä moni koronan vuoksi sairaalaan joutunut täytyy nukuttaa ennen hengityshoidon aloittamista.

Samalla kertaa lääkevirasto muun muassa salli mahdollisuuden lähettää ja jakaa Propofolia suoraan sairaaloiden välillä.

Lääkevirasto korosti, että vaikka eläinten nukutuslääkettä voidaankin nyt käyttää ihmisiin, laatuvaatimukset ovat ennallaan.

– Ruotsin lääkeviraston eläinlääkärit ja lääkärit ovat tutkineet asiaa ja olemme havainneet, että se on sama tuote. Se eroaa vain hieman joidenkin lisäaineiden osalta, kertoi Maja Marklund Ruotsin lääkevirastosta Ruotsin yleisradioyhtyö SVT:lle.

Marklundilta kysyttiin, eroaako eläinten nukutuslääke sivuvaikutuksiltaan jollain tavalla ihmisten nukutuslääkkeestä.

– Ei, ei eroa, Marklund vakuutti.

Marklundilta kysyttiin myös, onko epätavallista, että eläinten nukutuslääkettä aletaan antaa ihmisille. Marklund totesi tilanteen olevan ”äärimmäinen”.

Ruotsissa on tähän mennessä vahvistettu noin 24 500 koronavirustartuntaa. Johns Hopkinsin yliopiston tietokannan mukaan Ruotsissa on kuollut koronavirukseen 1002 ihmistä.

Koronaepidemia riehuu erityisen pahasti Tukholman alueella.