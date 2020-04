Suomalaisten suosikkikohteesta on tullut koronaviruksen pahin tautipesäke Thaimaassa – ”En ole ikinä nähnyt tällaista”

Kadut ja rannat ovat autioituneet ennennäkemättömällä tavalla Thaimaan Phuketissa.

Suomalaistenkin suosima lomakohde Kaakkois-Aasiassa on autioitunut koronaviruskriisin takia. Pitkistä hiekkarannoistaan ja vilkkaasta yöelämästään tunnetusta Phuketista on tullut Thaimaan tautipesäke, joten viranomaiset ovat ottaneet käyttöön kovia toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.

20. maaliskuuta turistit vielä nautiskelivat Phuketin hiekkarannoista koronavirushuolista huolimatta.

31. maaliskuuta kaikki Phuketin rannat olivat tyhjät rajoitustoimien vuoksi. Kuvassa Kata Beach, joka on normaalisti täynnä turisteja.

Phuketin tilanteesta kirjoittanut CNN kertoo, että Phuketissa on Thaimaan 77 provinssista kaikkein korkein tartuntaprosentti.

Phuketin saarella asuu noin 400 000 ihmistä, ja 10. huhtikuuta mennessä saarella oli vahvistettu 170 koronavirustartuntaa. Hallituksen tilastoissa kerrotaan, että Phuketissa on noin 38,95 tartuntatapausta 100 000 asukasta kohden, kun taas esimerkiksi Bangkokissa, Thaimaan tiheimmin asutussa kaupungissa, luku on 21,90 tartuntaa 100 000 asukasta kohden.

Maailmanlaajuista tartuntatilannetta seuraavan Johns Hopkinsin yliopiston mukaan Thaimaassa on todettu tällä hetkellä noin 2 500 koronavirustartuntaa ja 33 kuolemantapausta.

Terveysviranomaisten mukaan Phuketissa on aloitettu laajamittainen testaaminen viruksen etenemisen hidastamiseksi.

Phuketin Patongilla sijaitseva kävelykatu ammottaa tyhjyyttään. Kuva otettu 31. maaliskuuta.

Myös Karonin ja Patongin rannat ovat tyhjentyneet koronaviruksen takia.

CNN:n haastatteleman Phuketissa asuvan rakennusyrittäjän mukaan tunnelma turistisaarella on nyt täysin toisenlainen kuin koskaan aikaisemmin koko sen 30 vuoden aikana, jonka hän on asunut Phuketissa.

– Vedessä ei ole pikaveneitä, kadut ja rannat ovat tyhjiä, ja turisteja on vain muutamia, mies kuvaili CNN Travelille.

– En ole ikinä nähnyt tällaista – en edes vuoden 2004 tsunamin jälkeen.

Kaikkia Phuketin asukkaita on kehotettu pysymään kotona huhtikuun 13.–26. välinen aika tai siihen saakka ”kunnes tilanne paranee”. Thaimaan turistiviranomaisen (TAT) mukaan tämä tekee Phuketista Thaimaan ensimmäisen provinssin, jonne on määrätty totaalinen sulkutila.

Myös muita rajuja toimenpiteitä viruksen leviämisen hillitsemiseksi on tehty Phuketissa. Phuketin kansainvälinen lentokenttä on suljettu kaikilta muilta kuin välttämättömiltä lennoilta 30. huhtikuuta saakka. Phuketiin johtaa silta suoraan mantereelta, mutta myös se sekä satamat on suljettu muulta kuin välttämättömältä liikenteeltä.

Kaikki rannat, baarit ja ravintolat on suljettu, samoin kuin ne kaupat ja palvelut, joiden auki pitäminen ei ole elintärkeää.

7. huhtikuuta voimaan tulleen määräyksen mukaan kaikkien Phuketissa liikkuvien täytyy käyttää kasvomaskia aina poistuessaan kotoaan. Öisin on voimassa myös ulkonaliikkumiskielto.

Patong Beach 1. huhtikuuta.

CNN kertoo, että kaikki hotellit, joissa ei ole asiakkaita, on täytynyt sulkea. Niissä hotelleissa, joissa turisteja on, yhteiset tilat, kuten uima-altaat ja ravintolat, on suljettu. Paikallisten arvion mukaan Phuketin hotelleista on suljettu tai ollaan aikeissa sulkea 80 prosenttia.

Bangkok Postin mukaan Phuketissa on testattu kaikkiaan yli 2000 ihmistä koronaviruksen varalta. Bangkok Post kertoo, Thaimaassa myös ainakin Pattaya on eristetty.

Phuketiin jääneet turistit pidentämässä viisumeitaan Phuketin maahanmuuttovirastossa 1. huhtikuuta.