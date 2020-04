New York Times: Koronavirus iski Saudi-Arabian hoviin – ainakin 150 kuninkaallista saanut tartunnan

Maan eliittisairaalat ovat saaneet käskyn varata noin 500 paikkaa koronavirustartunnan saaneille kuninkaallisille.

Ainakin 150:n Saudi-Arabian kuningashuoneen jäsenen uskotaan saaneen koronavirustartunnan, uutisoi New York Times keskiviikkona. Lehdelle asiasta kertoi hovia lähellä oleva lähde.

Paikallisen eliittisairaalan kerrottiin valmistautuvan siihen, että kuningashuoneen jäsenille tarvitaan lähitulevaisuudessa noin 500 paikkaa, kun tartunnat lisääntyvät kuninkaallisten ja heitä lähellä olevien piireissä.

New York Times on saanut käsiinsä ohjeistuksen, jonka kuninkaallisia tavallisesti hoitava Kuningas Faisalin erikoissairaala on lähettänyt muille maan eliittisairaaloille. Siinä sairaaloita käsketään siirtämään ”kaikki kroonikkopotilaat” toisaalle ”huippukiireellisten” tapausten tieltä.

Myös tartunnan saaneet eliittisairaaloiden työntekijät hoidetaan toisissa sairaaloissa, jotta kuninkaallisille riittää paikkoja.

Riadin kuvernööri tehohoidossa

Lehden lähteen mukaan Riadin kuvernöörinä toimiva vanhempi prinssi Faisal on joutunut jo tehohoitoon tartunnan saatuaan. Hänen setänsä, kuningas Salman, 84, on puolestaan eristäytynyt saaripalatsiinsa Jeddan kaupungin edustalle.

Maan tosiasiallisena johtajana tällä hetkellä toimivan kruununprinssi Mohammed bin Salmanin, 34, kerrottiin vetäytyneen usean ministerin kanssa rannikolle syrjäiseen paikkaan.

Kruununprinssi Mohammed bin Salman on vetäytynyt ministereineen eristyksiin rannikolle.

Saudi-Arabian kuninkaalliseen perheeseen kuuluu tuhansia prinssejä, joista monet matkustavat säännöllisesti esimerkiksi Eurooppaan. Useamman heistä uskotaan tuoneen viruksen mukanaan kotimaahan.

Saudi-Arabia on turvautunut tiukkoihin rajoitustoimiin viruksen leviämisen estämiseksi jo varhaisessa vaiheessa. New York Timesin mukaan syynä kiireeseen saattaa olla juurikin se, että koronavirus on onnistunut luikertelemaan kuninkaallisiin piireihin.

Saudi-Arabiassa oli perjantaihin mennessä todettu 3 651 testillä vahvistettua koronatartuntaa sekä 47 viruksen aiheuttamaa kuolemaa. Todellisten lukumäärien kuitenkin uskotaan olevan suurempia, sillä testaaminen on ollut maassa toistaiseksi rajallista.