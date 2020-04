Koronatilanne on ollut erityisen vakava New Yorkissa.

Tautikeskus CDC:n johtajan mukaan maassa ei ole vuosikymmeniin panostettu riittävästi terveydenhuoltoon.

Yhdysvalloissa on vuorokaudessa kuollut ainakin 1 783 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Määrä perustuu Johns Hopkinsin yliopiston tilastoihin keskiviikkoillasta torstai-iltaan paikallista aikaa.

24 tunnin aikana kuoli vähemmän ihmisiä kuin edeltävänä vuorokautena. Tuolloin kerrottiin lähes 2 000 koronaviruskuolemasta, mikä on korkein päiväluku.

Yhdysvalloissa on nyt tiettävästi kuollut ainakin 16 500 ihmistä koronaviruksen seurauksena. Eniten ihmisiä on kuollut Italiassa, jossa yli 18 000 ihmistä on menettänyt viruksen takia henkensä epidemian alkamisen jälkeen.

Torstai-iltaan mennessä paikallista aikaa Yhdysvalloissa oli todettu noin 470 000 koronavirustartuntaa. Se on tilastosivusto Worldometerin mukaan yli 1 400 vahvistettua tartuntaa miljoonaa asukasta kohden. Pelkästään New Yorkin osavaltiossa oli todettu yli 161 000 tartuntaa, mikä on yli 8 200 tartuntaa miljoonaa asukasta kohden. Erityisesti New Yorkin kaupunki on ollut maan tartuntakeskittymä.

Aikaisin perjantaiaamuna Suomen aikaa maailmassa oli todettu yli 1,6 miljoonaa koronavirustartuntaa. Noin 95 700 ihmistä on tiettävästi kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin.

Afroamerikkalaiset vaarassa

Yhdysvaltain tautikeskuksen CDC:n johtaja Robert Redfield sanoo uutiskanava CNN:lle, että maa ei ole budjetoinut tarpeeksi varoja koronaviruksen vastaiseen taisteluun. Hänen mukaansa viime vuosikymmenenä maassa ei ole panostettu riittävästi julkiseen terveydenhoitoon.

Redfieldin mukaan koronavirustilastot osoittavat, että maan etniset vähemmistöt ovat suuremmassa vaarassa saada koronavirukseen liittyviä komplikaatioita. Perussairaudet kuten diabetes ja astma vaikuttavat siihen, kuuluuko koronaviruksen riskiryhmään. Esimerkiksi diabetes on yleisempää maan afroamerikkalaisen väestön kuin valkoisen väestön keskuudessa, selviää Yhdysvaltain terveysviranomaisten sivuilta.

New York Times kirjoitti aiemmin, että Yhdysvalloissa viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut suhteettoman paljon maan afroamerikkalaista väestöä. Lehden mukaan tilastot korostavat muun muassa sitä, kuinka epätasaisesti terveydenhuolto on jakautunut maassa. Asiantuntijoiden mukaan vielä ei voida kuitenkaan tehdä johtopäätöksiä siitä, miksi niin moni maan mustasta väestöstä kuolee viruksen seurauksena.

Esimerkiksi Chicagossa yli puolet vahvistetuista tartunnan saaneista on afroamerikkalaisia, kuolleista yli 70 prosenttia. Kuitenkin vain alle kolmasosa kaupungin väestöstä on afrikkalaisamerikkalaisia.