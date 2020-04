Keskuspankki on ilmoittanut uusista tukitoimista.

Yhdysvalloissa 17 miljoonaa ihmistä on menettänyt työpaikkansa maaliskuun puolivälin jälkeen.

Maan työministeriö ilmoitti viikkokatsauksessaan torstaina paikallista aikaa, että se oli saanut viikon aikana 6,6 miljoonaa uutta työttömyysetuushakemusta.

Samaan aikaan Yhdysvaltain keskuspankki ilmoitti uusista tukitoimista, joilla on tarkoitus pumpata 2,3 biljoonaa dollaria maan talouteen.

Yhdysvalloissa on todettu eniten koronavirustartuntoja koko maailmassa. Tartuntoja on todettu yli 465 000, mikä on väkilukuun suhteutettuna noin 1 400 tartuntaa miljoonaa asukasta kohden.