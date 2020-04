David ja Louise Turpinin oikeudenkäynnin syyttäjä kertoi People-lehdelle, mitä karuissa oloissa varttuneelle 13-päiselle sisarusparvelle kuuluu nyt.

Yhdysvaltain Kaliforniassa paljastui reilut kaksi vuotta sitten perhehelvetti, joka järkytti ihmisiä ympäri maailmaa ja nousi otsikoihin myös Suomessa.

Perrisin kaupungissa asuneen Turpinin perheen 13 lasta olivat eläneet vuosia vanhempiensa kaltoin kohtelemina ja eristyksissä, kunnes yksi tyttäristä onnistui pakenemaan ikkunasta ja ottamaan yhteyttä poliisiin.

Tapaukseen liittyvä video on nähtävissä jutun yläosassa.

Keväällä 2019 oikeus tuomitsi David Turpinin, nyt 58, sekä hänen vaimonsa Louise Turpinin, 51, vähintään 25 vuodeksi vankilaan lastensa kiduttamisesta ja vapaudenriistosta.

Iältään 2–29-vuotiailta lapsilta oli kielletty muun muassa suihkussa käyminen ja terveydenhoito. Aliravittuja ja pahoinpideltyjä lapsia oli pidetty myös ketjuilla kahlehdittuina sekä eristetty muusta maailmasta niin, että heiltä puuttui syyttäjän mukaan ymmärrys normaalista elämästä.

Kuusi nuorinta sai uudet adoptiokodit

Sittemmin sisarusparvi on päässyt normaalin elämän makuun. People-lehti kertoi keskiviikkona, että kahden vapaudessa vietetyn vuoden jälkeen Turpinin lapset elävät nyt uutta elämää ja odottavat innolla tulevaisuuttaan.

– He ovat kaikki onnellisia. He ovat siirtymässä eteenpäin elämässään, Riversiden piirikunnan syyttäjä Kevin Beecham kertoi lehdelle.

Beechamin mukaan yksi sisaruksista on jo valmistunut yliopistosta ja muillakin on elämä mallillaan.

– Osa elää itsenäisesti omassa asunnossaan ja tekee töitä tai käy koulua. Jotkut tekevät yhteisössä vapaaehtoistyötä. He käyvät kirkossa, syyttäjä kertoi.

Kuusi nuorinta sisarusta on saanut Beechamin mukaan uudet kodit adoption kautta. Heille toipuminen on ollut helpompaa, koska karuja kokemuksia ehti kertyä vähemmän aikaa. Beecham kertoi muidenkin sisarusten voinnin parantuneen ”eksponentiaalisesti” sen jälkeen, kun he ovat saaneet terapiaa, neuvontaa ja muuta psykologista apua.

Kaikki 13 sisarusta tapaavat edelleen toisiaan, joskin osa heistä on muuttanut syyttäjän mukaan nimensä.

Pako toteutui viime hetkillä ennen muuttoa

Oikeudenkäynnin yhteydessä Turpinin lasten kanssa paljon tekemisissä ollut Beecham kuitenkin huomautti, että nämä eivät täysin ole onnistuneet karistamaan järkyttäviä kokemuksiaan mielestään.

– He eivät edelleenkään kestä nähdä maapähkinävoita tai bologna-makkaraa, Beecham sanoi.

Sisarusten ruokavalion kerrottiin koostuneen pääasiassa maapähkinävoilla ja suomalaiseen lauantaimakkaraan verrattavissa olevalla bologna-makkaralla päällystetyistä voileivistä.

Beecham paljasti myös lehdelle, kuinka koko perhehelvetti olisi saattanut jäädä paljastumatta, mikäli Turpinit olisivat ehtineet toteuttaa suunnitelmansa Oklahomaan muuttamisesta. Vanhemmat olivat sopineet kaikkien lasten kahleisiin kytkemisestä uudessa kotitalossa, kun aiemmin vain osa oli joutunut kokemaan sen rangaistuksena.

Vanhempien suunnitelma sai lapset suunnittelemaan pakoa, joka tapahtui vain pari päivää ennen muuttoa. Beechamin mukaan lapsista ainakin viisi tiesi pakosuunnitelmasta, joka ei ollut edes ensimmäinen laatuaan.