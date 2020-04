Uudessa-Seelannissa on todettu 1 239 vahvistettua koronavirustartuntaa, mutta sairaus on vaatinut maassa toistaiseksi vain yhden ihmishengen.

Vajaan viiden miljoonan asukkaan saarivaltio Uusi-Seelanti näyttää pärjäävän koronaviruksen vastaisessa kamppailussa erinomaisesti. Maassa oli torstaihin mennessä todettu 1 239 vahvistettua koronavirustartuntaa, mutta vain yksi viruksen aiheuttama kuolema.

Torstaina maassa rekisteröitiin 29 uutta tartuntaa, ja kyseessä oli jo neljäs perättäinen päivä, kun tartuntojen määrät ovat jääneet edellispäivää pienemmiksi.

Myös Uudessa-Seelannissa otettiin maaliskuun lopulla käyttöön ulkonaliikkumiskielto, jota on jäljellä vielä kaksi viikkoa. Samalla julistettiin kansallinen hätätila. Viranomaisten mukaan liikkumisrajoitukset ovat vähentäneet paikallisten tartuntojen määrää, mikä näkyy heidän mukaansa juurikin päivittäisten tartuntamäärien putoamisena.

Monissa muissa maissa tilanteen helpottaminen on saanut viranomaiset suunnittelemaan kansalaisia koskevien rajoitteiden purkamista. Uudessa-Seelannissa tilanne on suotuisasta kehityksestä huolimatta kuitenkin toinen: rajoituksia kiristetään entisestään.

Saksalaisturistit suuntasivat lähtöportille Christchurchin lentoasemalla Uudessa-Seelannissa keskiviikkona. Heitä odotti kotimaan järjestämä kotiutuslento Frankfurtiin.

Pääministeri Jacinda Ardern ilmoitti torstaina, että ulkomailta palaavat kansalaiset joutuvat perjantaista lähtien kahdeksi viikoksi pakolliseen, valvottuun karanteeniin aiemman vapaaehtoisen eristyksen sijaan. Ulkomaalaisilla pääsyä maahan ei edelleenkään ole.

– Kukaan ei mene kotiinsa, kaikki menevät valvottuun laitokseen. Vain yhden virusta kantavan ihmisen livahtaminen jostakin raosta saattaa johtaa tartuntojen räjähtämiseen, kuten olemme nähneet joissakin suurimmissa keskittymissämme, Ardern sanoi Reutersin mukaan Wellingtonissa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa.

”Tämä tulee olemaan maraton”

Ardernin mukaan hallitus päättää rajoitusten voimassaolon jatkumisesta 20. huhtikuuta eli pari päivää ennen niiden tämänhetkistä päättymisajankohtaa. Pääsiäiseksi liikkumista ei siis aiota vapauttaa, ja pääministeri uhkasikin kiellon rikkojia mittavilla sakoilla.

Poliisin kerrottiin tehostavan valvontaa ja pystyttävän tiesulkuja juhlapyhien ajaksi.

– Olemme käännekohdassa. Ja teidän sitoutumisenne tarkoittaa sitä, että suunnitelmamme toimii, Ardern kannusti kansalaisia CNN:n mukaan.

Hänen mukaansa rajoitusten liian aikainen poistaminen johtaisi kuitenkin takapakkiin.

– Kuten olen sanonut, tämä tulee olemaan maraton, Ardern muistutti.

”Meillä on pääsy samaan tietoon kuin teilläkin”

Uuden-Seelannin etuina ovat olleet sekä aika että maantiede. Ensimmäinen tartunta todettiin maassa vasta helmikuun lopulla, eli yli kuukautta myöhemmin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa.

– Uskon, että meillä oli hieman enemmän aikaa miettiä asiaa, ja pystyimme ottamaan oppia Kiinan kokemuksista, hallituksen neuvonantajiin kuuluva Otagon yliopiston professori Michael Baker sanoi CNN:lle.

Asiantuntijoiden mukaan myös maan eristäytynyt sijainti on auttanut, ja tämän asian on nostanut esille myös pääministeri Ardern. Bakerin mukaan todellinen syy Uuden-Seelannin menestykseen on kuitenkin ”hyvän tieteen ja hyvän johtajuuden yhdistelmä”.

Koronavirus on hiljentänyt kaupungit myös Uudessa-Seelannissa. Kuva parin viikon takaa Wellingtonin keskustasta.

Käytännössä tämä on tarkoittanut laajaa testaamista, sillä maassa on tehty tähän mennessä kaikkiaan 51 165 koronavirustestiä. Baker kertoi olevansa ”todella pettynyt” siihen, että Yhdysvaltojen ja Britannian kaltaiset maat huippuresursseineen eivät ole onnistuneet vastaavalla tavalla kuin Uusi-Seelanti, jolla tieteellisiä ja muita resursseja on huomattavasti vähemmän.

– Meillä on pääsy samaan tietoon kuin teilläkin. Koko maailma on nähnyt tämän tulevan. Se on kuin hitaasti liikkuva tsunami, eikä se ole muuttanut luonnettaan lainkaan. Virus on hyvin vakaa, Baker sanoi.

Neljännes tartunnan saaneista nuoria

Uusi-Seelanti on ollut myös muihin verrattuna nopea tiukkojen rajoitusten asettamisessa. Kun kaikki maahantulijat määrättiin kahden viikon karanteeniin maaliskuun puolivälissä, maassa oli todettu vasta kuusi tartuntaa.

Ulkonaliikkumiskieltoon kansalaiset määrättiin, kun tartuntoja oli tiedossa vasta 102. Asiantuntijoiden mukaan hallituksen oli oltava liikkeellä varhain, sillä maassa ei ole tehohoitopaikkoja niin paljoa kuin monissa muissa maissa.

Kuolemantapausten vähäisyyden yhdeksi syyksi on arveltu nuorten suurta osuutta sairastuneiden määrässä. Hallituksen julkaisemien tilastojen mukaan tartunnan saaneita on eniten, hieman vajaa neljännes, 20–29-vuotiaiden ikäryhmässä.

Koronavirus on vaarallisin iäkkäille ja perussairauksista kärsiville. Uudessa-Seelannissa yli 70-vuotiailla on todettu vain 89 tartuntaa.

Bakerin mukaan nuorten suurta osuutta selittää ikäluokan aktiivinen matkustaminen. Yli 40 prosenttia maassa todetuista tartunnoista on edelleen kytköksissä ulkomaille matkustamiseen.