New Yorkin osavaltion kuvernööriä Andrew Cuomoa on väläytelty jopa Donald Trumpin vastaehdokkaaksi.

New Yorkin kuvernöörin Andrew Cuomon tiedotustilaisuuden alkuun on viisi minuuttia, kun paikalla olevien toimittajien kännykät alkavat piipata hälytyksiä: Bernie Sanders on vetäytynyt demokraattisen puolueen presidenttikisasta ja luovuttanut ehdokkuuden Joe Bidenille.

Hetkeä myöhemmin Cuomon lehdistöavustaja ilmoittaa, että tiedotustilaisuus siirtyy tunnilla.

Cuomon päivittäisistä lehdistötilaisuuksista on tullut Yhdysvalloissa korona-ajan pakollista katsottavaa, ja uutiskanavat näyttävät ne suorina. Sandersin ilmoitus on kuitenkin niin suuri uutinen, että sitä Cuomo väistää suosiolla.

Kun uutiskanavat ovat käsitelleet Sandersin vetäytymisen herättämät ensireaktiot, Cuomo astuu pöydän taakse New Yorkin pääkaupungissa Albanyssa.

Kukaan läsnäolijoista ei sano sitä ääneen, mutta monet sitä takuulla ajattelevat: onko Bidenin ehdokkuus täysin varma vieläkään, vai olisiko tässä demokraattien jokerikortti?

Cuomosta, 62, on tullut koronakriisin aikana niin suosittu, että kuvernöörin kiihkeimmät kannattajat ovat vaatineet Bidenia luovuttamaan ehdokkuuden hänelle.

Andrew Cuomon isä Mario Cuomo oli New Yorkin kuvernööri 12 vuotta, ja myös pojalla on meneillään jo kolmas kausi osavaltion johdossa.

Silti vasta koronakriisi teki hänestä koko kansan ihaileman poliitikon.

Tuoreessa mielipidetiedustelussa New Yorkin asukkaista 71 prosenttia kannatti hänen toimiaan kriisin ratkaisemiseksi. Presidentti Donald Trumpin toimia kannatti samassa kyselyssä vain 38 prosenttia vastaajista.

Cuomon suosio on uusi ilmiö, sillä monet liberaalit newyorkilaiset ovat aiemmin pitäneet häntä liian konservatiivisena. Bidenin tavoin Cuomo kuuluu demokraattisen puolueen keskustasiipeen, ja kaksikko on hyvää pataa keskenään.

Kuvernööri Andrew Cuomo pitää päivittäin tiedotustilaisuuden koronatilanteesta.

Cuomon suosio on jossain määrin paradoksaalista, sillä koronavirus on iskenyt New Yorkiin rajummin kuin minnekään muualle Yhdysvalloissa. Lähes puolet koronaviruksen 14 000 amerikkalaisesta uhrista on New Yorkin osavaltiosta.

Siinä missä esimerkiksi Kalifornia vaati asukkaitaan pysymään kotona 17. maaliskuuta, New Yorkissa sama käsky astui voimaan vasta viisi päivää myöhemmin.

New Yorkissa oli jo tuolloin enemmän todettuja koronavirustartuntoja kuin Kaliforniassa.

New Yorkin kaupungin terveyslaitoksen entinen johtaja Thomas R. Frieden arvioi New York Timesin haastattelussa, että mikäli osavaltio olisi sulkenut koulut, kaupat ja ravintolat viikkoa tai kahta aikaisemmin, kuolleita olisi nyt 50–80 prosenttia vähemmän.

Cuomo on paikannut virheitään osoittamalla vankkaa johtajuutta kriisin keskellä.

Hän ajoi jo helmikuun lopussa New Yorkin kongressissa läpi lain, joka antoi hänelle huomattavasti normaalia enemmän toimivaltaa.

Sitä hän on myös käyttänyt. Esimerkiksi koulujen sulkemisessa Cuomo jyräsi yli New Yorkin kaupungin pormestari Bill de Blasion, joka olisi halunnut pitää oppilaitokset auki. Cuomo on myös taitavasti osannut haalia liittovaltiolta apua vuoroin mielistelemällä ja vuoroin kovistelemalla presidentti Trumpia.

Politiikassa ja erityisesti amerikkalaisessa politiikassa mielikuvilla on ratkaiseva merkitys. Trumpin poukkoilevien esiintymisten vastapainoksi Cuomon tiedotustilaisuudet tarjoavat kansalaisille luotettavaa tietoa ja henkistä tukea.

– Tänään on New Yorkissa päivä, joka sisältää hyvin ristiriitaisia tunteita perustuen kahteen hyvin erilaiseen tietoon, jotka meillä on käsissämme. Yritän itsekin käsitellä näitä tunteita, joten esitän vain faktat, ja jatkamme siitä, Cuomo aloitti keskiviikkona tiedotustilaisuutensa.

Näytöille ilmestyivät Cuomon jo kuuluisaksi nousseet Powerpoint-kalvot, jotka kertoivat että koronaviruksen takia sairaalaan joutuvien newyorkilaisten määrä on laskussa, mutta virus tappoi edeltävän vuorokauden aikana osavaltiossa ennätykselliset 779 ihmistä.

Cuomo muistutti, että mikäli tautihuippu on osavaltiossa saavutettu, se näkyy kuolemantapausten laskuna vasta viiveellä.

– Ymmärrän logiikan tämän takana, mutta on silti uskomattoman vaikeaa tulla sen kanssa toimeen. Jokaisen numeron takana on kasvot.

Cuomolle empatian osoittaminen on luonnollista, Trumpille harvinaista.

Cuomo on päässyt osoittamaan inhimillistä puoltaan myös uutiskanava CNN:n haastatteluissa.

Hänen nuorempi veljensä Chris on kanavan tähtiankkuri, ja koronakriisin takia kanava päätti sallia veljesten väliset haastattelut.

Veljekset ovat upottaneet haastatteluihin asian ohella myös naljailua ja rakkaudenosoituksia. Keskusteluista tuli entistäkin tunteikkaampia, kun Chris sai koronavirustartunnan ja jatkoi töitä sairaana kotoaan.

Viikko sitten Chris esitti kysymyksen, johon monet amerikkalaiset halusivat vastauksen: oletko harkinnut presidenttiehdokkuutta?

Andrew Cuomo vastasi tähän ja jatkokysymyksiin yhdeksän kertaa ”ei”.

Silti joidenkin demokraattien toivo elää: mitä jos koronan takia mediapaitsioon jäänyt Biden, 77, päättäisi uhrautua puolueensa hyväksi ja määrätä omat puoluekokousedustajansa äänestämään hyvää ystäväänsä Cuomoa?

Voisiko Trumpilla olla marraskuun vaaleissa mitään mahdollisuuksia koronasankaria vastaan?