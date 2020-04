Jopa 759 alle 50-vuotiasta amerikkalaista on menehtynyt koronaan.

Yhdysvalloissa 759 alle 50-vuotiasta potilasta on kuollut koronaviruksen seurauksena, kertoo Washington Post. Lehti pohjaa tietonsa analysoimiinsa valtiollisiin tilastoihin.

Vaikka koronavirus on kaikista vaarallisin iäkkäille, muistuttaa luku, että virus on oikea uhka myös nuorille ja nuorille aikuisille. WP:n mukaan nuoret koronapotilaat tarvitsevat myös kasvavissa määrin sairaalahoitoa Yhdysvalloissa.

Maailmalla on jo aiemmin uutisoitu tilastoista, jotka näyttävät, että huolestuttavan monia nuoria ihmisiä joutuu sairaalahoitoon koronaviruksen seurauksena.

Tilastoista ei selviä, kuinka monella koronaan kuolleista yhdysvaltalais­nuorista ja nuorista aikuisista on perussairauksia.

Viitteitä saa Yhdysvaltain tautikeskuksen keskiviikkona julkaisemasta tilastosta. 1 500:n sairaalahoitoon joutuneen koronapotilaan joukosta 25 prosenttia oli alle 50-vuotiaita henkilöitä. Heistä suurin osa kärsi perussairauksista, kuten astmasta ja diabeteksesta. Seitsemällä heistä ei kuitenkaan ollut tilastoituja perussairauksia.

Alle 20-vuotiaiden kuolemat yhä harvinaisia

Alle 20-vuotiaiden koronakuolemat ovat olleet pandemian keskellä yhä hyvin harvinaisia. Riski vaikuttaisi tilastojen valossa kuitenkin nousevan iän myötä.

WP:n analysoimien tilastojen mukaan koronavirukseen olisi kuollut yhdeksän alle 20-vuotiasta amerikkalaista. Kaksikymppisten keskuudessa koronakuolemia oli 45, kolmekymppisissä 190 ja nelikymppisten parissa ainakin 413.

Lisäksi WP havaitsi ainakin 102 muuta alle 50-vuotiaiden koronapotilaiden kuolemaa.

Todellinen koronavirukseen menehtyneiden nuorten luku on toden­näköisesti vielä paljon suurempi, sillä kaikki osavaltiot eivät luovuta koronapotilaiden ikätietoja julkisuuteen.

Eniten kuolleita nuoria oli maan pahimmassa epidemiapesäkkeessä, New Yorkissa. Osavaltiossa kuolleista koronapotilaista kuusi oli alle 20-vuotiaita, 33 parikymppisiä, 118 kolmekymppisiä ja 265 nelikymppisiä.

Yhteensä kuolleita jo 14 500

Noin 330 miljoonan asukkaan Yhdysvalloissa on vahvistettu jo lähes 425 000 koronavirustartuntaa, kertoo Johns Hopkins -yliopiston seuranta. Pelkästään keskiviikkona todettiin ainakin yli 24 300 uutta tartuntaa. Yhteensä yli 14 500 ihmistä on kuollut tartunnan seurauksena.

New Yorkin ja New Jerseyn osavaltioissa on kuollut yhteensä enemmän ihmisiä kuin koko muussa maassa. Torstaihin mennessä alueella oli kuollut 7 772 ihmistä.