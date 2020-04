Suomessa käynyt mies tartutti raskaana olevaan vaimoonsa koronan – Pietarin kuvernööri kertoi varoittavan esimerkin

Pietarin Palatsiaukio on tyhjä. Ainoastaan yksi Yandexin ruokalähetti osui kuvaajan reitille tiistaina.

Kuvernööri Aleksandr Beglovin mukaan raskaana oleva nainen on tehohoidossa koronavirustartunnan vuoksi.

Pietarin kuvernööri Aleksandr Beglov vetosi keskiviikkona jälleen kerran kaupunkilaisiin, jotta nämä ottaisivat koronaviruksen uhan vakavissaan ja pysyisivät kotonaan.

Beglov esitti vetoomuksensa videolla, mutta sen oheen hän oli kirjoittanut myös saatetekstin viralliselle sosiaalisen median tililleen VKontakteen.

– Järkytyin tänään tapauksesta, jossa perheen isä oli käynyt henkilöautolla Suomessa ja palattuaan hän oli tartuttanut raskaana olevan vaimonsa, Beglov kirjoitti.

– Tällä hetkellä hän (nainen) on tehohoidossa.

Beglov ei kertonut perheen tilanteesta tarkempia yksityiskohtia, mutta hän käytti tapausta varoittavana esimerkkinä, jotta pietarilaiset havahtuisivat koronaviruksen vakavuuteen.

– Me emme ehkä ole vielä täysin tajunneet, että nykyisessä tilanteessa meidän on mietittävä uusiksi arvomme, ajatuksemme ja tapamme.

– Sen sijaan, että lähtisimme näinä päivinä ulos kotoa ilman välttämätöntä tarvetta, haluaisin jokaisen meistä miettivän tätä nuorta naista ja lääkäreitä, jotka taistelevat hänen henkensä puolesta, Beglov kirjoitti.

Beglov kehotti ihmisiä myös muistamaan, että presidentti Vladimir Putinin julistama ”ei-työssäkäyntiaika” ei ole varsinaista lomaa, vaan se on tarkoitettu hidastamaan viruksen leviämistä ja sinä aikana ihmisten pitää noudattaa vastuullisesti karanteenimääräyksiä.

Pietarin kuvernööri Aleksandr Beglov kuvattuna yhdessä presidentti Vladimir Putinin kanssa heinäkuussa 2019.

Uutissivusto Fontankan mukaan Beglovin viittaama nainen on tehohoidossa Botkinin sairaalassa.

Aiemmin Pietarin media on jo kertonut, että kaupungissa on todettu yhdellä raskaana olevalla naisella koronavirus. Hänen tartunnastaan ilmoitettiin julkisuuteen 2. huhtikuuta ja häntä on hoidettu nimenomaan Botkinin sairaalassa.

NTV-kanava tiesi kertoa myös jo aiemmin, että kyseisen naisen epäillään saaneen tartunnan omalta mieheltään, joka oli käynyt ulkomailla.

Tuolloin mediassa ei ollut tarkempia tietoja siitä, missä maassa mies oli käynyt, mutta hänen kerrottiin noudattaneen ulkomailta paluun jälkeen suositeltua 14 päivän omaehtoista karanteenia. Sairastuessaan nainen oli 28:lla raskausviikolla. Miehen mahdollisista oireista ja sairastumisesta ei ole kerrottu tarkemmin.

Beglovin sanamuodoista jäi hieman epäselväksi, viittasiko hän juuri tähän naiseen, mutta Pietarin media ei ole ainakaan kertonut muista uusista odottavien äitien sairastumistapauksista. Viitatessaan keskiviikkona ”tämänpäiväiseen järkytykseensä” Beglov tarkoitti siis mahdollisesti, että hän sai tuolloin kuulla tarkemmat yksityiskohdat naisen sairastumisen taustoista.

Pietarin metrossa oli autiota jo maaliskuun lopussa.

Venäläismedian mukaan 2. huhtikuuta sairaalaan otettu raskaana oleva nainen on ollut kytkettynä hengityskoneeseen, mutta 1TV-kanavan mukaan hänet pystyttiin irrottamaan hengityskoneesta tiistaina 7. huhtikuuta.

Fontankan mukaan lääkärit ovat toiveikkaita sen suhteen, että nainen toipuu ja synnyttää terveen lapsen.

Komsomolskaja Pravdan mukaan naisen tilan on kuitenkin yhä vaikea.

Komsomolskaja Pravda julkaisi lääkäreiden luvalla myös kuvan kyseisen naisen keuhkoista, jotta kuvien avulla ihmiset ymmärtäisivät niin ikään paremmin viruksen vakavuuden. Artikkeli avautuu tästä linkistä.

Röntgenkuvat keuhkoista on otettu muutaman päivän välein. Vasemmassa kuvassa näkyvät mustat alueet kertovat siitä, että ilma kulkee yhä keuhkoissa, mutta oikeanpuolimmaisessa kuvassa mustaa on näkyvissä enää hyvin vähän.

– Keuhkojen kudos muuttuu kuitumaiseksi eikä se ota vastaan happea. Jos sanotaan yksinkertaisesti, niin virus muuttaa mustan valkoiseksi, lehti siteeraa naista hoitavia lääkäreitä nimettöminä.

Botkinin sairaalassa Pietarissa on tarkkailtavana myös viisi muuta raskaana ollutta naista, jotka ehtivät altistua, kun he olivat vastaanotolla yhtä aikaa covid-19-positiiviseksi todetun naisen kanssa. Altistuminen tapahtui synnytyssairaalassa numero 16, jonka vastaanotolle sairastunut nainen oli tullut.

Kyseiset viisi naista ovat jo synnyttäneet ja lääkäreiden mukaan sekä naiset että vauvat ovat tämänhetkisten analyysien mukaan terveitä. He ovat yhä kuitenkin eristyksessä sen vuoksi, että viruksen itämisaika on pitkä.

Synnytyssairaala numero 16 on sen sijaan suljettu ainakin huhtikuun 17. päivään saakka. Varotoimi johtuu siitä, että koronavirukseen sairastunut nainen ehti mahdollisesti levittää virusta sairaalan tiloihin ennen kuin hänen virustartuntansa varmistettiin.