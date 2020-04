Tutkimus: Koronavirus saapui New Yorkiin pääosin Euroopasta – ”Ihmiset olivat täysin tietämättömiä”

New York on Yhdysvaltain pahin koronapesäke. Tuoreiden tutkimusten mukaan miljoonakaupungissa jylläävä covid-19 on lähtöisin Euroopasta.

Aivan ensimmäinen Yhdysvalloissa vahvistettu koronatapaus oli lähtöisin Kiinan Wuhanista, mutta maan pahimman tautipesäkkeen New Yorkin koronajuuret näyttävät juontavan Eurooppaan. Tähän viittaavat tuoreet tutkimukset.

Aiheesta kirjoittaa New York Times.

– Enemmistö on selvästi eurooppalaista alkuperää, sanoo NYT:lle Harm van Bakel, joka on geneetikko Mount Sinain lääketieteellisessä tiedekunnassa New Yorkissa.

Bakel on toinen tekijä vielä vertaisarviointia odottavassa tutkimuksessa.

Lähes häkellyttävän samanlaisia tuloksia sai hiljattain myös Grossmanin lääketieteellinen tiedekunta New Yorkissa, vaikka tutkijat käyttivät analyysissaan eri koeryhmää.

Ihmisiä ruuhkaisessa New Yorkin metrossa matkalla kohti Queensia.

Ensihoitaja valmistautuu siirtämään ambulanssin kuljettamia koronapotilaita sairaalaan New Yorkin Bronxissa.

Molemmat tutkimukset analysoivat koronaviruksen genomeja, joita kerättiin newyorkilaisilta maaliskuun puolivälistä lähtien.

Korona jylläsi New Yorkissa jo helmikuun puolivälissä

Jo tammikuun lopussa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kielsi Kiinassa kahden viikon sisään matkailleiden ulkomaalaisten maahantulon.

Noin kuukautta myöhemmin Italiassa alettiin eristämään kaupunkeja ja alueita maassa aggressiivisesti leviävän koronaviruksen takia. Trump kielsi eurooppalaisten matkailijoiden maahantulon kuitenkin vasta 11. maaliskuuta. Tuolloin tilanne oli jo päässyt salakavalasti leviämään käsiin, kun matkailijoiden ohella newyorkilaisia oli ehtinyt palata kotikaupunkiinsa Italiasta ja muista Euroopan maista.

Lapsi leikki ulkona suojavarusteisiin pukeutuneena New Yorkissa.

Tutkimusten mukaan virus vaikuttaakin alkaneen jylläämään maailmankuulussa miljoonakaupungissa jo helmikuun puolessavälissä – viikkoja ennen ensimmäistä osavaltiossa vahvistettua tartuntatapausta. Laajat testaamiset olisivat voineet paljastaa asian.

– Ihmiset olivat täysin tietämättömiä, toiseen tutkimusryhmään kuulunut Adriana Heguy päivittelee NYT:lle.

New Yorkissa eniten kuolleita koko maassa

Noin 330 miljoonan asukkaan Yhdysvalloissa on vahvistettu jo lähes 425 000 koronavirustartuntaa, kertoo Johns Hopkins -yliopiston seuranta. Pelkästään keskiviikkona todettiin ainakin yli 24 300 uutta tartuntaa. Yhteensä yli 14 500 ihmistä on kuollut tartunnan seurauksena.

Ihmiset jonottivat apteekkiin New Yorkin Bronxissa.

New Yorkin ja New Jerseyn osavaltioissa on kuollut yhteensä enemmän ihmisiä kuin koko muussa maassa. Torstaihin mennessä alueella oli kuollut 7 772 ihmistä.

Keskiviikkona New Yorkin osavaltiossa kuoli vuorokaudessa 779 ihmistä. Vahvistettuja tartuntatapauksia on yhteensä 149 316. Oikea luku on kuitenkin todennäköisesti suurempi.

Tilanne New Yorkissa vaihtelee myös asuinalueittain. Esimerkiksi Bronxin köyhällä väestöllä ei ole mahdollisuuksia eristäytyä samaan tapaan kuin Manhattanin rikkailla.

Yhdysvalloissa myös pelätään, että koronavirus on iskemässä erityisen rajusti afrikkalaisamerikkalaiseen väestöön.

Vaikka Yhdysvalloissa tauteja ei rekisteröidä etnisen ryhmän mukaan, on monissa kaupungissa noussut jo esille, että koronavirus näyttää niin sairastuttavan kuin surmaavan etenkin afrikkalaisamerikkalaisia, kertoi New York Times keskiviikkona.

Lue lisää: Koronaviruksen pelätään iskevän rajusti etenkin Yhdysvaltojen afrikkalaisamerikkalaiseen väestöön

Kansallisesti tunnelin päässä vaikuttasi silti näkyvän valoa, sillä CNN:n mukaan koronakuolleisuuden ennustetta laskettiin.

Valkoisenkin talon käyttämä tutkimuslaitos päivitti keskiviikkona ennustettaan, jonka mukaan koronavirukseen tulisi menehtymään Yhdysvalloissa 60 415 ihmistä. Vielä tiistaina luvun arveltiin olevan 82 000, joka oli jo valmiiksi aiempia ennusteita matalampi lukema.

Laskeva ennuste antaa viitteitä ainakin siitä, että sosiaalinen eristäytyminen sekä mahdollisesti muut toimenpiteet, kuten karanteenit ja massatestaaminen, ovat tehonneet.