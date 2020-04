Villit koronahuhut leviävät Afrikassa – suomalainen radio-ohjelma alkaa tarjota faktoja

Suomessa suosioon noussut radio-ohjelma käännetään tansanialaisille kuuntelijoille englanniksi ja swahiliksi.

Koronavirusepidemian aikana maailmalla on alkanut levitä myös virukseen liittyviä salaliittoteorioita ja virheellistä tietoa. Pandemian lisäksi on ryhdytty puhumaan myös infodemiasta, jolla tarkoitetaan kriisin yhteydessä laajasti leviävää väärää tietoa.

Valeuutisten leviämisestä on kärsitty monissa Afrikan maissa, joissa olosuhteet luotettavan tiedon jakamiseen ovat usein haastavat. Koronavirus on jo levinnyt useimpiin mantereen 54 maasta, joissa torjuntatoimet ovat jo resurssipulan vuoksi vaikeampia toteuttaa. Vaikein koronatilanne on Etelä-Afrikassa.

Virheellisen tiedon leviämisen on pelätty voivan haitata vakavasti maiden kykyä suojata kansalaisiaan viruksen leviämiseltä. Britannian yleisradioyhtiö BBC on listannut villeimpiä mantereella leviäviä väitteitä koronaviruksesta.

Etelä-Afrikassa on esimerkiksi levinnyt video, jossa koronavirustestien väitetään olevan saastuneita, ja ihmisiä kehotetaan kieltäytymään testien tekemisestä. Yhden yleisen – mutta perättömän – väitteen mukaan koronavirusrokotteita testattaisiin afrikkalaisilla ihmisillä ennen niiden käyttöönottoa muualla.

Ugandan Kampalassa moottoripyörätakseja on kielletty kuljettamasta ihmisiä koronaepidemian vuoksi.

Saksalaisen Deutsche Wellen mukaan yhden suositun teorian mukaan koronavirus ei leviäisi Afrikan kuumassa ilmastossa. Toisen väitteen mukaan mustaihoiset ihmiset eivät voisi sairastua koronavirukseen. Kummallekaan väitteelle ei ole löytynyt perusteita.

Koronaviruksen torjumiseen ja parantamiseen on esitetty monenlaisia keinoja. Esimerkiksi mustan teen juomisen tai merivedellä kurlaamisen on väitetty parantavan viruksesta.

Väärän tiedon ja huhujen leviämistä vastaan ollaan käymässä osittain suomalaisvoimin. Suomessa menestykseen noussut podcast-ohjelma Koronan anatomia ilmestyy pian Tansaniassa, jossa sitä aiotaan lähettää maan yhteisöradioasemilla.

Suomen Lähetysseuran rahoittaman hankkeen takana ovat ohjelman tuottanut Suomen Podcastmedia, Viestintä ja kehitys -säätiö Vikes sekä Tansanian yhteisömedialiitto Tadio.

– Omien kontaktieni kautta kuulin, että Itä-Afrikassa ja maailmalla ylipäätään liikkuu paljon huhuja ja väärää tietoa koronasta. Viimeisin kuulemani valeuutinen on, että virus johtuisi 5g-verkkoyhteyksistä. Ajattelin, että tällainen faktapaketti voisi nyt olla paikallaan, toteaa Koronan anatomian käsikirjoittaja Markku Liukkonen, joka on työskennellyt Tansaniassa kymmenen vuoden ajan.

Useimmissa Afrikan maissa radio on tärkein ja usein ainoa tiedonsaantikanava, joka tavoittaa myös syrjäisten maaseutujen asukkaat. Liukkosen mukaan Tansanian yleisradioliiton 34 radioasemaa tavoittavat yhteensä noin 10 miljoonaa ihmistä.

Koronan anatomia nousi Suomessa podcastalusta Suplan kuunnelluimmaksi ohjelmaksi liki sadallatuhannella kuuntelulla. Tansanian versiossa tullaan puhumaan maan molempia virallisia kieliä eli englantia ja swahilia.

Haastattelut tehdään sekä Suomessa että Tansaniassa. Suomen haastateltava on Turun yliopiston bakteeriopin professori, ylilääkäri Pentti Huovinen. Tansanian puolella haastateltavasta päättävät maan viranomaiset.

– Tansaniassa hallitus valvoo kaikkea koronaan liittyvää tiedonvälitystä. Kaikki levitettävä informaatio pitää hyväksyttää heillä ja he määräävät sopivan asiantuntijan haastateltavaksi ohjelmaan. Haastattelun tulee siellä päässä tekemään Tansanian yhteisöradioliiton viestintävastaava, Liukkonen selventää.