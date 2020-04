Koronaviruksen pelätään iskevän rajusti etenkin Yhdysvaltojen afrikkalaisamerikkalaiseen väestöön

Hengityssuojainta käyttävä mies pyöräili ambulanssien ohi New Yorkissa keskiviikkona.

Musta väestö kohtaa rasismia myös terveydenhuollossa.

Yhdysvalloissa pelätään, että maata riivaava koronavirusepidemia on iskemässä erityisen rajusti afrikkalaisamerikkalaiseen väestöön.

Vaikka Yhdysvalloissa tauteja ei rekisteröidä etnisen ryhmän mukaan, on monissa kaupungissa noussut jo esille, että koronavirus näyttää niin sairastuttavan kuin surmaavan etenkin afrikkalaisamerikkalaisia, kertoi New York Times keskiviikkona.

Muun muassa Chicagossa vahvistetuista koronavirustartunnoista yli puolet on todettu afrikkalaisamerikkalaisilla, vaikka kaupungin asukasluvusta he edustavat vain kolmasosaa.

Kuolinluvut ovat vielä murheellisemmat. Chicagossa koronavirukseen kuolleista peräti 72 prosenttia on afrikkalaisamerikkalaisia.

Myös Illinoisissa ja Michiganissa virukseen kuolleista noin 40 prosenttia on mustia, vaikka he edustavat vähemmistöä osavaltioiden asukkaissa.

Yhdysvalloissa oli keskiviikkona kuollut virukseen yli 12 800 ihmistä.

Moni joutuu jatkamaan töitä sairaanakin

Myös presidentti Donald Trumpin hallinto on tunnistanut afrikkalaisamerikkalaisten suuren osuuden sairastuneissa, mutta vielä ei tiedetä, mitä hallinto aikoo asialle tehdä.

– Teemme kaikkemme vastataksemme tähän haasteeseen. Se on valtava haaste. Se on kamalaa, Trump sanoi CNN:n mukaan.

Yhdysvaltojen terveydenhuoltojärjestelmää tunteville asia ei kuitenkaan ole yllätys.

Koronapotilasta siirrettiin sairaalaan New Yorkin Etelä-Bronxissa.

Turun yliopiston professori, Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskuksen johtaja Benita Heiskanen sanoo STT:lle arvioineensa jo epidemian alussa, että koronavirus tulee paljastamaan Yhdysvaltain epätasa-arvon uudella tavalla.

Koronavirus ei valitse uhrejaan taustan perusteella, mutta sairastumiseen kiistatta vaikuttaa pitkä epätasa-arvo, jossa afrikkalaisamerikkalaiset yhä kokevat rakenteellista syrjintää ja rasismia.

Epätasa-arvo ei koske vain afrikkalaisamerikkalaisia, vaan myös esimerkiksi latinoita. Syy tähän on etenkin vakuutuspohjainen terveysjärjestelmä, jossa terveysvakuutus on kiinni työnantajasta.

– Nämä ihmisryhmät tekevät useammin töitä, jotka ovat kausiluonteisia tai matalapalkka-aloja, joihin ei välttämättä sisälly terveydenhuoltoa.

Kyseiset alat ovat myös useammin niitä, joiden työntekijöillä ei ole luksusta jäädä kotiin etätöihin. Moni myös joutuu jatkamaan työntekoa sairaanakin, koska töistä ei uskalleta jäädä pois tulojen menetyksen vuoksi.

Paperittomilla siirtolaisilla, joista valtaosa on latinoita, on myös muita huolenaiheita.

– Jos olet paperiton, et välttämättä mene lääkäriin vaikka sinulla olisi oireita, koska pelkäät kiinni jäämistä tai että koko perheesi joutuu ongelmiin asian vuoksi.

Mustien terveysongelmia vähätellään

Yksi syy on myös terveydenhuollon rasismi. Heiskasen mukaan mustiin kohdistuvista ennakkoluuloista terveydenhuollossa löytyy paljon tutkimustietoa. Heistä saatetaan esimerkiksi ajatella, että he yrittävät sairauksia liioittelemalla hyväksikäyttää järjestelmää tai keplotella tukia itselleen.

– Esimerkiksi mustien naisten kohdalla on ollut tapauksia, jossa heidän oireitaan on vähätelty ja tämä on johtanut jopa kuolemantapauksiin.

Samaa on havaittu alustavassa tiedonkeruussa koronaviruksen kohdalla. New York Timesin mukaan osassa Yhdysvaltoja on ollut jo viitteitä siitä, että koronaviruksen oireista kärsivät afrikkalaisamerikkalaiset eivät pääse testiin niin helposti kuin valkoiset.