Ruotsinsuomalaiset tukevat Ruotsin koronalinjaa: ”Suomi käskee, Ruotsi pyytää”

Vaikka Ruotsi on asettanut vähemmän koronarajoitteita, on tilanne otettu vakavasti ja kadut tyhjentyneet.

Ruotsista kuultiin jälleen keskiviikkona suru-uutisia, kun koronauhrien määrä nousi liki 700:aan. Ruotsin hallitus ei silti ole kiristänyt eristysmääräyksiä, toisin kuin suurimmassa osaa muuta maailmaa. Rajat ovat auki eikä matkustusrajoituksia ole asetettu.

Ruotsissa asuu noin 700 000 suomalaistaustaista henkilöä. Ensimmäisen polven ruotsinsuomalaiset alkavat olla jo iäkkäitä ja siten kuuluvat koronaviruksen riskiryhmiin.

Moni ruotsinsuomalaista oli toivonut kovempaa linjaa ainakin epidemian alussa.

– Osa on sitä mieltä, että tämä on ihan hanurista, mitä Ruotsi tekee, osa sitten luottaa. Se vaihtelee minkälainen luottamus itse kullakin on, kertoo Södertäljessä asuva Verne Laine, 59.

– Henkilökohtaisesti luotan, että herrat osaavat tehdä oikeita päätöksiä. Vasta tulevaisuus näyttää kumpi oikea tapa, hän sanoo verraten Suomeen.

– Suomi käskee, Ruotsi pyytää. Se tehdään mikä toimii missäkin maassa. En näe, että Suomi olisi jotenkin ”parempi”, huomauttaa Nackassa Tukholman kupeessa asuva Maritta Kuosa.

Hän korostaa, ettei Ruotsissa suinkaan olla huolettomia, vaikka eristyslinja on löyhempi.

– Ne harvat kerrat kun itse olen piipahtanut Tukholman keskustassa, on kaduilla ollut erittäin vähän kulkijoita. Kaupat ja ravintolat ovat olleet tyhjiä ja monet liikkeet ovat sulkeneet ovensa jopa Tukholman vanhassa kaupungissa, joka muutoin on yksi vilkkaimmista alueista kaupankäynnin suhteen.

Maritta Kuosa asuu Suur-Tukholman alueella.

– Itse olen 63-vuotias astmaatikko, joten olen varovainen. Tänään kävin taas kolmen viikon tauon jälkeen kaupungilla, Kungsträdgårdenin kirsikkapuiden kukintaa ihailemassa. En ollut yksin siellä, mutta etäisyyden pitäminen muihin oli silti helppoa.

Saman havainnon on tehnyt myös Laine. Hän kertoo olleensa vapaehtoisesti kotikaranteenissa neljän viikon ajan. Laine on elinsiirron vuoksi omaksut jo aiemmin hygienia-asiat arkirutiineihin.

Ruotsi ei ole sulkenut rajojaan eikä asettanut matkustusrajoitteita, mutta Suomeen on lähtenyt ilmeisesti vain harva.

– Valtaosa on jäämässä tänne. Elämä on enemmän täällä. Lasten ja lastenlasten luona, talot on. Ei tästä niin vain lähdetä, kertoo Ruotsissa 40 vuotta asunut Laine.

Trollhättanissä asuva Erkki Lehikoinen sen sijaan olisi halunnut tulla pääsiäiseksi Suomeen, kesämökille Ilomantsiin kuten jokainen kevättalvi.

– Viime viikolla oli tarkoitus mennä, mutta päätin etten lähde, koska ei tiedä mitä tapahtuu. Jos esimerkiksi sairastuu tai joutuu karanteeniin, niin siinä tulee hankaluuksia. Nyt minun matkustamiset jää kesään.

Erkki Lehikoinen muutti Ruotsiin 1970-luvulla.

Yli 40 vuotta Ruotsissa asunut Lehikoinen kertoo, että Trollhättan on toistaiseksi säästynyt pahemmalta tartunta-aallolta, eikä hänen tuttavapiiristään ole kuulunut uutisia sairastumisista.

– Itsehän kuulun iän puolesta riskiryhmään. Etupäässä olen kotona ollut. Olen vähentänyt liikkumista ja kaupassa käyntiä. Ulkonahan tietysti voi olla, mutta ei hyvin lähelle toisia ihmisiä. Sillä tavalla täytyy varoa.

Ruotsinsuomalaisten kanta kovempaa linjaa vastaan on muuttunut kun on ymmärretty, että viruksen leviämiseen vaikuttavat useat asiat.

– Esimerkiksi Italiassa ja Espanjassa on suoranainen poliisivaltiomentaliteetti ilman, että se on juurikaan auttanut ja paljon väkeä on kuollut, huomauttaa Kuosa.

Hänen mielestään syynä on muun muassa yhteiskuntarakenne. Italiassa ja Espanjassa on enemmän monen sukupolven talouksia ja vaikka ei aina asuttaisi yhdessäkään, isovanhemmat ovat tavanneet lastenlapsiaan päivittäin.

– Se on varmasti antoisaa muuten, mutta tuhoisaa tässä tilanteessa.

Hän muistuttaa, että samasta syystä Ruotsin monet maahanmuuttajat ovat nyt vaarassa. Tukholman maahanmuuttajavoittoisissa lähiöissä koronatartuntoja on ollut suhteellisesti jopa moninkertainen määrä verrattuna muuhun kaupunkiin.

– He asuvat usein ahtaasti, monta sukupolvea saman katon alla, jolloin on aivan mahdotonta eristää sairaita, vaikka olisi tarvekin. He myös työskentelevät riskiammateissa, eivätkä voi tehdä työtään kotoa käsin.

Ruotsalaiset luottavat vankasti viranomaisiinsa tässä tilanteessa. Viimeisimmän mittauksen mukaan luottamus oli koronakriisin hoitamisen suhteen noussut 66 prosentista 80 prosenttiin, Kuosa lisää.

– Ruotsikin on laatinut valtavan tukipaketin pienyrityksille sekä helpottanut työttömyysavustuksen ja toimeentulotuen saantia. Eihän näitä tukipaketteja tarvittaisi, jos täällä olisi kaikki kuin ennen, kuten jotkut naapurimaissa luulevat.

– Samalla tavalla täällä on lomautettu kuin Suomessa. Esimerkiksi Göteborgin Volvo-tehdas on kiinni, kertoo itse Saabin tehtaalla työskennellyt Lehikoinen.

Verne Laine muistuttaa, että Ruotsissa on yhä vapaana tehohoitopaikkoja eikä pystytettyä kenttäsairaalaa ole vielä tarvinnut ottaa käyttöön.

Laineen ja Lehikoisen mukaan heidän tuntemansa ruotsinsuomalaiset eivät ole erityisesti tilannetta pelästyneet.

– Ei tässä paniikissa olla mitenkään. Tämä on yksi koettelemus muiden joukossa. Toivottavasti on ohi mahdollisimman äkkiä, ettei menisi koko valtakunta ja talous kyykylle, Laine toteaa.