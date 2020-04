Presidentti toivoo, että eristystoimet ja liikkumisrajoitukset voitaisiin purkaa kerralla.

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on jälleen arvioinut optimistisessa hengessä maansa toimia koronaviruksen vastaisessa taistelussa. Päivittäisessä lehdistötilaisuudessa Trump sanoi, että uskoo maan olevan aikataulusta edellä viruksen hidastamisessa.

– En haluaisi sanoa sitä ääneen, koska voi käydä niin, että yhtäkkiä asioita ei tapahdukaan. Mutta uskoakseni saavutamme tavoitteen enemminkin aiemmin kuin myöhemmin, Trump muotoili uutiskanava CNN:n mukaan

Presidentti kertoi toivovansa, että eristystoimet ja liikkumisrajoitukset voitaisiin purkaa koko maassa kerralla. Todennäköisempää kuitenkin on, että avaaminen tapahtuu alueittain tartuntatilanteen salliessa.

Guardianin mukaan Trump ei kysyttäessä halunnut täsmentää arviotaan siitä, milloin rajoituksia on mahdollista purkaa.

Tartuntatautiasiantuntijat ovat varoittaneet, että tästä viikosta on tulossa etenkin kuolinlukujen osalta Yhdysvalloissa hyvin synkkä.

Noin 330 miljoonan asukkaan Yhdysvalloissa on vahvistettu jo lähes 425 000 koronavirustartuntaa, kertoo Johns Hopkins -yliopiston seuranta. Pelkästään keskiviikkona on todettu ainakin yli 24 300 uutta tartuntaa. Yhteensä yli 14 500 ihmistä on kuollut tartunnan seurauksena.

Eristäytyminen tehoaa

Vaikka kuolinluvut ovat Yhdysvalloissa viime päivinä nopeasti nousseet, ennusteet lupaavat nyt käännettä parempaan, presidentin hallinnon virustorjunnasta vastaavan ryhmän johtaja Deborah Birx sanoi medialle keskiviikkona paikallista aikaa.

Birxin mukaan muutos kuolinlukuihin liittyvissä ennusteissa johtuu amerikkalaisten käytöksestä: ohjeita eristäytymisestä on noudatettu. Hänen mukaansa muutos on merkittävä.

– Meille pitkään tieteen parissa toimineille on ollut erityisen huomionarvoista se, miten suuri merkitys on käyttäytymisen muuttamisella, Birx sanoi CNN:n mukaan.

Uutiskanavan mukaan ennusteet kertovat nyt, että virus tappaisi Yhdysvalloissa seuraavan neljän kuukauden aikana 60 000 ihmistä. Viime torstain ennusteesta luku on pienentynyt noin 33 000:lla.

Ennuste sairaalapaikkojen tarpeesta on niin ikään pudonnut merkittävästi. CNN:n mukaan petipaikkoja tarvittaisiin jopa 168 000 aiemmin ennakoitua vähemmän. Pula sairaalapaikoista jatkuisi Yhdysvalloissa tästä huolimatta.