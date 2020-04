Virus on levinnyt telkien takana.

Chicagossa sijaitsevasta Cookin piirikunnan vankilasta on tullut Yhdysvaltojen pahin koronaviruspesäke, uutisoi NBC Chicago.

New York Timesin kokoamien tietojen mukaan yhteensä 355 tapausta on yhdistetty vankilaan pandemian alkamisen jälkeen. Se on suurin lukumäärä yhdestä paikasta koko maassa.

Esimerkiksi Washingtonin osavaltiossa sijaitsevaan Life Care -hoivakotiin liittyy yhteensä 129 koronatapausta.

Vankilan ikkunoissa näkyy, kuinka vangit pyytävät apua.

– Vaikka moni ensimmäisistä koronavirustapauksista Yhdysvalloissa liittyi ulkomaanmatkailuun, paikallisista aalloista on tullut yhä yleisempiä, lehti kirjoittaa.

Sunnuntaihin mennessä Cookin piirikunnan vankilassa yli 220 vankia ja lähes 100 työntekijää oli sairastunut koronaan. Maanantaina yksi tartunnan saanut vanki kuoli.

Maailmalle on levinnyt kuvia vankilan ikkunoista, joihin vangit ovat kirjoittaneet muun muassa tekstit ”Apua” ja ”Pelastakaa meidät”.

Illinois’n osavaltion virallisten tietojen mukaan pelkästään Chicagossa on todettu yli 5 500 tapausta. Kuolemia kaupungissa on raportoitu 135.