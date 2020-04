Maailman johtavan tautianalyysilaitoksen mukaan Suomi olisi selviämässä koronaepidemiasta vähemmällä kuin useimmat Euroopan maat.

Koronaepidemian vaikein vaihe saatetaan Suomessa saavuttaa jo huhtikuussa, joka seuraavan kahden viikon aikana, ennustaa arvostettu amerikkalainen tutkimuslaitos. Video yllä: Näin helposti mikrobit leviävät – yski oikein.

Tarttuviin tauteihin liittyvää dataa ja ennusteita tuottava The Institute for Health Metrics and Evaluation odottaa Suomen tarvitsevan eniten resursseja virustapausten hoitamiseen jo 21. huhtikuuta eli alle kahden viikon päästä. Tämän jälkeen esimerkiksi sairaalasänkyjen ja hengityskoneiden tarve alkaisi laskea tasaisesti epidemian hiipuessa.

Päivittäisten koronavirukseen liittyvien kuolemien ennustetaan olevan huipussaan samoihin aikoihin, 24. huhtikuuta, jonka jälkeen määrä alkaisi laskea. Ennusteen mukaan korkeimmillaan Suomessa kuolisi tautiin kahdeksan ihmistä vuorokaudessa ja elokuun loppuun mennessä kuolleita olisi kaikkiaan 225.

Ennusteessa oletetaan että hallituksen määräämiä sosiaalisen eristämisen sääntöjä, kuten koulujen ja ravintoloiden sulkemista, noudatetaan suunnitellusti. Ennusteen mukaan koronaepidemia olisi Suomessa pitkälti ohitse jo toukokuun alkuun mennessä.

Amerikkalaisennuste on huomattavasti toiveikkaampi kuin Suomen viranomaisten arviot epidemian kestosta. THL on arvioinut Suomen epidemiahuipun voivan ajoittua huhtikuun loppuun. Viime viikolla THL päivitti STT:n mukaan ennustettaan ja arvioi huipun osuvan vasta toukokuun toiselle viikolle.

IHME-tutkimuslaitoksen mukaan Euroopan maista kovimman iskun koronaviruksesta olisi ottamassa Britannia. Ennusteen perusteella Britanniassa koronaan menehtyisi kaikkiaan 66 000 ihmistä joka olisi 40 prosenttia koko Euroopan koronakuolemista.

Myös Ruotsissa viruksen aiheuttama vahinko olisi laitoksen mukaan huomattavasti Suomea suurempi. Ennusteen mukaan länsinaapurissa sairauteen kuolisi yli 4 000 ihmistä. Sen perusteella Ruotsissa tultaisiin pahimmassa vaiheessa myös kärsimään yli tuhannen tehohoitopaikan vajeesta, kun Suomessa ei vastaavaa vajetta olisi käytännössä ollenkaan.

Useat Euroopan maat ovat laskeneet saavuttavansa koronavirusepidemian huipun mahdollisesti jo lähiviikkoina. Muun muassa Saksa, Norja ja Tanska ovat jo uskaltautuneet ryhtyä puhumaan liikkumisrajoitusten purkamisesta ja yhteiskunnan avaamisesta vähitellen.

Suomessa hallitus on ennustanut valtaosan rajoitustoimista jatkuvan toukokuun loppuun saakka. Keskiviikkoon mennessä tautiin oli kuollut Suomessa 40 ihmistä.