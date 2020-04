New York vastaa lähes puolesta Yhdysvaltain koronakuolemista, mutta kriisipesäkkeitä pelätään nousevan kohta kaikkialla.

Yhdysvalloissa on tiistain lukujen mukaan jo liki 13 000 uuden koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuollutta ja se on kolmanneksi eniten maailmassa.

Kuolleisuuden kasvuvauhti on kovempaa kuin missään muussa maassa, ja Yhdysvallat saattaa lähiaikoina ohittaa Italian ja Espanjan kuolleiden määrässä.

Oheisessa New York Times -lehden laskelmien perusteella laaditussa grafiikassa näkyy, kuinka uhrimäärä on kasvanut maassa sen jälkeen, kun ensimmäinen koronakuolema rekisteröitiin Seattlessa Washingtonin osavaltiossa helmikuun viimeisenä päivänä. Luvut päättyvät maanantaihin.

Kuvassa jokainen merkki vastaa vähintään yhtä kuolemaa alueella, joita Yhdysvalloissa käytetään yleisesti tilastojen laadintaan. Esimerkiksi New Yorkin luvut kuvastavat metropolialuetta, johon kuuluvat myös New Jerseyn puolella sijaitsevat Newark ja Jersey City.

New Yorkin kaupunki vastaa yksin lähes puolesta koronakuolemista Yhdysvalloissa ja siellä kuolee päivittäin yhä lähes puolet uusista uhreista. Pelkästään tiistaina rekisteröitiin 731 uutta kuolemantapausta New York Timesin mukaan.

Kuolemien keskittyminen New Yorkiin johtuu alueen valtavasta väkimäärästä ja -tiheydestä. Epidemia pääsi myös yllättämään alueen salakavalasti, ennen kuin siihen ehdittiin varautua.

Yhdysvalloista löytyy kuitenkin kaksi vielä pahempaa aluetta, jos kuolemien määrä suhteutetaan väkilukuun. Ne ovat Georgian Albany ja Louisianan New Orleans. Kun New Yorkissa on kuollut 25 ihmistä 100 000 asukasta kohti, Albanyssa luku on liki puolet suurempi, eli 46. Lisäksi virus on koetellut pahoin yhteisöjä Detroitissa ja Coloradon Greeleyssa.

Covid-19-tautiin kuollutta siirrettiin ruumishuoneelle newyorkilaissairaalassa keskiviikkona.

Tartuntaryppäät on kyetty osittain selittämään. New Orleansissa ”viruslinko” oli todennäköisesti kuuluisa Mardi Gras -katujuhla helmikuun lopulla. Albanyssa viruksen arvellaan levinneen paikallisissa hautajaisissa ja lähteneen siitä hallitsemattomasti eteenpäin.

Nyt Yhdysvalloissa arvuutellaan, kohoavatko kuolleiden määristä kertovat pylväät vielä toisaalla. Monet keskilännen ja etelän osavaltiot olivat hitaita liikkumisrajoitusten määräämisessä. Kun Kalifornia ja New York jo menivät kiinni, muualla kännykkädata paljasti, etteivät suositukset juuri amerikkalaisia sitoneet.

Ehtikö virus levitä Miamista ympäristön eläkeläisparatiiseihin? Vai pelastaako harvempi asutus muualla New Yorkin kaltaiselta tilanteelta? Alueita, joissa tartuntojen määrän kasvu on ollut kovinta löytyy esimerkiksi Idahosta, Indianasta ja New Mexicosta.

Yhdysvalloilla on joka tapauksessa pitkä tie edessään, ja erityisesti kuluvan viikon on varoitettu olevan synkkä. Viime viikolla esitettyjen virallisten mallinnusten mukaan maassa saattaa kuolla koronaan tänä vuonna 100 000–240 000 ihmistä.

Väkilukuun suhteutettuna Yhdysvalloissa on vielä selvästi vähemmän covid-19-kuolleita kuin Italiassa ja Espanjassa. Oheisessa taulukossa luvut on lisäksi suhteutettu epidemian alkamisaikaan.

Kuviossa keskeisintä on käyrän jyrkkyys. Mitä jyrkempi kaari ylöspäin, sitä nopeampi kasvuvauhti ja sitä nopeammin luvut moninkertaistuvat.