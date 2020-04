Korona-ajan Romeo ja Julia: Michele ja Paola löysivät toisensa Veronan parvekkeilla – ”Kuin Erosin ampuma nuoli”

The Times kertoo orastavasta rakkaustarinasta, joka sai alkunsa koronakriisin keskellä Pohjois-Italiassa.

Italialaiskaupunki Verona muistetaan Romeon ja Julian traagisen rakkaustarinan näyttämönä.

The Timesin mukaan 38-vuotias Michele D’Alpaos ja 38-vuotias Paola Agnelli ovat todistaneet, että kaupungin parvekkeilla on rakkautta ilmassa satoja vuosia myöhemminkin. Naapuritaloissa asuvat D’Alpaos ja Agnelli nimittäin löysivät hiljattain toisensa erikoisella tavalla.

D’Alpaos huomasi Agnellin ensimmäisen kerran viime kuussa, kun he tulivat parvekkeilleen kuuntelemaan musiikkia iltakuudelta. Se on ollut italialaisten tapa piristää tunnelmaa koronakriisin keskellä.

Musiikista vastasi Agnellin viulistisisar, joka päätti tuona iltana soittaa Queen-yhtyeen ikonisen We Are The Champions -hitin. Naapurit olivat haltioissaan ja antoivat soittajalle suosionosoitukset.

– Sisareni ja minä asumme äitimme kanssa kuudennessa kerroksessa. Michele asuu kadun toisella puolella seitsemännessä kerroksessa, ja musiikki oli kuin Erosin ampuma nuoli, Agnelli kommentoi.

D’Alpaos sai tietää Agnellista omalta sisareltaan, joka käy tämän kanssa samalla kuntosalilla. Mies jäljitti kiinnostuksen kohteensa Instagramissa, minkä jälkeen alkoi aamukolmeen jatkunut kiihkeä viestittely.

Kävi ilmi, että kaksikko on asunut toisiaan vastapäätä jo pitkään. Lukuun ottamatta lyhyttä kohtaamista kadulla vuosi sitten, he eivät kuitenkaan ole koskaan tavanneet toisiaan.

– Parvekkeemme ovat liian kaukana toisistaan, jotta kuulisimme toistemme äänet, mutta puhumme puhelimessa ja katsomme toisiamme, D’Alpaos sanoo.

– Kun kaikkialla ympärillä on tällä hetkellä kuolemaa, tämä on tuonut auringonsäteen ja tehnyt ihmiset onnellisiksi, säestää Agnelli.

Tiukkojen liikkumisrajoitusten takia pari ei aio tavata vaivihkaa kadunkulmissa.

– Kun tämä on ohi, ensimmäiset treffimme ovat läheisen puiston penkillä. Suhteemme on kuitenkin maaginen, emmekä malta odottaa sitä, kertoo D’Alpaos, joka on pystyttänyt talonsa katolle suuren ”Paola”-bannerin.