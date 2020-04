Bernie Sanders vetäytyy USA:n presidenttikisasta

Bernie Sanders ei enää tavoittele demokraattien presidenttiehdokkuutta.

Sandersin kampanja tiedotti asiasta keskiviikkona. Uutistoimisto Reutersin mukaan Sanders ilmoitti vetäytymisestään kampanjatyöntekijöilleen samana päivänä. Hänen on tarkoitus pitää kannattajilleen puhe joka lähetetään suorana verkossa myöhään keskiviikkoiltana.

Sanders, 78, on Vermontin osavaltion senaattori, joka on kerännyt kannatusta erityisesti demokraattipuolueen vasemman laidan äänestäjiltä. Sosialistiksi itseään nimittänyt Sanders on kampanjoinut lupaamalla Yhdysvaltoihin esimerkiksi kaikkiin ulottuvaa julkista terveydenhuoltoa. Pitkän uran politiikassa tehnyt Sanders on toiminut aiemmin kongressiedustajana ja Burlingtonin kaupungin pormestarina.

Sanders tavoitteli puolueen ehdokkuutta myös vuoden 2016 presidentinvaaleissa. Tuolloin hän hävisi lopulta kisan Hillary Clintonille. Yllättävän hyvän tuloksen tehnyt Sanders onnistui tuolloin keräämään taakseen paljon erityisesti edistysmielisiä, nuoria kannattajia.

Tämän vuoden esivaaleissa Sanders on jäänyt pahasti jälkeen ex-varapresidentti Joe Bidenista, jonka nousu puolueen ehdokkaaksi näyttää todennäköiseltä. Helmikuussa esivaalinsa pitäneissä Iowan, New Hampshiren ja Nevadan osavaltioissa Sanders teki vielä vahvan tuloksen ja johti jonkin aikaa esivaalikisaa, mutta on sittemmin kärsinyt murskaavia tappioita Bideniä vastaan. Luopumisilmoitusta osattiin odottaa Sandersin hävittyä Bidenille 17. maaliskuuta Floridassa, Arizonassa ja Illinoisissa.

Demokraattien esivaalikisaa ja ehdokkaiden kampanjointia on sotkenut koronaviruksen aiheuttama kriisi, jonka vuoksi jotkut osavaltiot ovat siirtäneet vaaleja tulevaisuuteen.

Yhdysvaltojen seuraava presidentti valitaan marraskuussa järjestettävissä vaaleissa. Demokraattien esivaalien voittajaksi selviytyvä saa niissä vastaansa republikaaneja edustavan istuvan presidentin Donald Trumpin.