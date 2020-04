Twitterin toimitusjohtaja lahjoittaa yli neljänneksen omaisuudestaan koronaviruksen tutkimiseen

Kyseessä on tähän mennessä suurin summa, joka on lahjoitettu koronaviruksen vastaiseen taisteluun.

Sosiaalisen median palvelun Twitterin toimitusjohtaja ja perustaja Jack Dorsey on luvannut lahjoittaa miljardin dollarin (noin 920 miljoonan euron) osuuden omaisuudestaan koronavirustutkimukseen.

Dorsey, 43, kertoi Twitterissä tiistaina, että hän siirtää miljardin edestä Square-yhtiön osakkeitaan hyväntekeväisyysrahastoon, jotta varat voidaan ohjata koronavirustutkimukseen. Dorseyn mukaan kyseessä on 28 prosenttia eli yli neljännes hänen koko varallisuudestaan.

– Sitten kun olemme riisuneet tämän pandemian aseista, keskitymme tyttöjen terveyteen ja koulutukseen sekä UBI:in (universaaliin perustuloon), Dorsey twiittasi.

Bloombergin miljardööri-indeksin mukaan Dorseyn omaisuuden arvo on noin 3,6 miljardia euroa. Dorseyn lahjoituksesta uutisoivan Guardianin mukaan kyseessä on ylivoimaisesti suurin summa, joka on tähän mennessä lahjoitettu koronaviruksen vastaiseen taisteluun.

Aiemmin esimerkiksi maailman rikkaimmaksi ihmiseksi nimetty Amazon-verkkokaupan perustaja Jeff Bezos ilmoitti lahjoittavansa 100 miljoonaa dollaria Feeding America -nimiselle ruokapankille, joka auttaa epidemian vuoksi pulaan joutuneita kotitalouksia. Myös Bill ja Melinda Gatesin säätiö on antanut 100 miljoonaa dollaria koronavirusrokotteiden kehittämiseen ja uusien hoitomuotojen testaamiseen.

Saman summan on lahjoittanut vastaaviin tarkoituksiin myös Dell-tietokoneyhtiön perustaja Michael Dell. Lisäksi kortensa kekoon ovat kantaneet lukuisat urheilutähdet.