Brittimedia: Boris Johnsonin kuume laskenut – ”Ymmärtääkseni pääministerin tila on vakaa”

Telegraphin mukaan Britannian pääministeriä hoitaa sairaalan teho-osastolla yksi maan johtavista keuhkolääkäreistä.

Koronaviruksen aiheuttamasta covid-19-sairaudesta kärsivä Britannian pääministeri Boris Johnson, 55, on edelleen teho-osastolla lontoolaisessa St. Thomasin sairaalassa. Sunnuntaina sitkeiden oireiden vuoksi sairaalaan joutunut Johnson siirrettiin tehohoitoon maanantai-iltana hänen tilansa heikennyttyä.

– Ymmärtääkseni pääministerin tila on vakaa, hänen olonsa on mukava ja hän on hyvillä mielin, varaterveysministeri Edward Argar kertoi Sky Newsille keskiviikkona.

– Hän on saanut aiemmin jonkin verran happea, mutta hän ei ole hengityskoneessa, Argar jatkoi.

Pääministeriä hoidetaan julkisen terveydenhuollon NHS:n piiriin kuuluvassa St. Thomasin opetussairaalassa Lontossa.

The Timesin tietojen mukaan Johnsonia pitkään vaivannut kuume olisi viimein laskenut. Telegraph puolestaan tiesi kertoa, että pääministeriä hoitaa yksi maan johtavista keuhkolääkäreistä.

BBC:n mukaan Johnsonin terveydentilasta on odotettavissa päivitystä jälleen myöhemmin keskiviikkona.