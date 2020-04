Yhdysvaltain presidentin mukaan Ruotsissa kärsitään nyt suuresti vääränlaisen koronavirusstrategian vaikutuksista. Ruotsin valtionepidemiologin mukaan Trumpin puheita ei voi ottaa vakavasti.

Ruotsi on herättänyt maailmalla huomiota muista maista poikkeavalla suhtautumisellaan koronavirukseen. Tartuntojen ja kuolemien määrän kasvaessa vauhdilla Ruotsissakin on ryhdytty rajoituksiin, mutta esimerkiksi ravintoloiden, satamien ja ostoskeskusten sulkeminen on vasta työn alla.

Ruotsissa oli tiistaihin mennessä todettu kaikkiaan 7 693 vahvistettua koronavirustartuntaa sekä 591 niihin liittyvää kuolemantapausta.

Tiistai-iltana Ruotsin strategiaa kommentoi kriittiseen sävyyn Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Trumpin puheet nosti Ruotsissa esille muun muassa Aftonbladet.

– Nyt kaikki puhuvat Ruotsista, mutta Ruotsissa koetaan vakavaa kärsimystä. Melkein kaikki maat ovat tehneet niin kuin me, Trump sanoi lehdistötilaisuudessa.

Trumpin mukaan Ruotsissa kärsitään.

Kuten suuressa osassa maailmaa, myös Yhdysvalloissa useimmat osavaltiot ovat ottaneet käyttöön erilaisia kansalaisia koskevia rajoituksia hillitäkseen viruksen leviämistä. Ihmisiä on esimerkiksi kehotettu pysymään sisätiloissa ja palveluita on suljettu.

Trumpin mukaan rajoitukset ovat pelastaneet Yhdysvalloissa ”satojatuhansia” ihmishenkiä. Strategiaa puolustaessaan hän nosti jälleen esille Ruotsin sekä niin sanotun laumaimmuniteetin käsitteen.

– Lauma, he kutsuvat sitä laumaksi. Ruotsi kärsii suuresti. Sekin on yksi tapa tehdä asioita, mutta kaikki ovat pitäneet silmällä toisiaan ja tähän mennessä melkein kaikki ovat tehneet niin kuin me. Jos me emme olisi tehneet tätä näin, olisimme menettäneet satojatuhansia ihmisiä enemmän, Trump sanoi.

”Ei tuota nyt voi ottaa kovin vakavasti”

Trumpin kommentteihin vastasi keskiviikkoaamuna SVT:n aamu-tv:n lähetyksessä Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell.

– Ei tuota nyt voi ottaa kovin vakavasti. On totta, että kaikki maat kärsivät tästä enemmän tai vähemmän. Tilanne on tietenkin Ruotsissa valtavan työläs, eikä vähiten terveydenhuollossa, Tegnell sanoi.

– Mutta verrattuna tilanteeseen New Yorkissa, jossa sukulaiseni työskentelee, asiat toimivat Ruotsissa edelleen todella hyvin, hän jatkoi.

Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell kommentoi Trumpin puheita keskiviikkoaamuna televisiossa.

Tegnell muistutti, että Yhdysvaltain New Yorkin osavaltiossa terveydenhuollon tilanne on hyvin vakava, eikä potilaspaikkoja ja tarvikkeita ole siellä riittävästi. New York ohitti tiistaina tartuntojen määrässä pandemiasta pahoin kärsineen Italian.

Osavaltiossa oli tiistaihin mennessä todettu yli 140 000 vahvistettua tartuntaa. Kuolemia virus oli samassa aiheuttanut alueella lähes 5 500.

Koko Yhdysvalloissa oli keskiviikkoon mennessä todettu yli 400 000 vahvistettua koronavirustartuntaa sekä noin 13 000 niihin liittyvää kuolemaa.

”Ei ole mitään muuta keinoa pysäyttää sitä”

Trumpin mainitsemaan laumaimmuniteettiin liittyen Tegnell sanoi, että sen saavuttaminen joko rokotuksilla tai suuren joukon sairastamisella on ainoa keino voittaa virus.

– Me tartuntatautien parissa työskentelevät tiedämme, että tämäntyyppinen sairaus jatkaa leviämistään niin kauan, kunnes väestö on saanut immuniteetin. Ei ole mitään muuta keinoa pysäyttää sitä, Tegnell sanoi.

Aftonbladetin tulkinnan mukaan Trumpin hyökkäykset muita valtioita ja organisaatioita kohtaan saattavat kieliä tähän kotimaassa kohdistuvista paineista. Trumpia on kritisoitu kotimaassaan muun muassa hidastelusta epidemian torjunnassa sekä omien lääkintäviranomaistensa näkemysten vastaisista lausunnoista.