Presidentti Trumpin kommentti Ruotsin kärsimyksistä herätti huomiota länsinaapurissa.

Ruotsissa koronavirusepidemiasta aiheutuneista vajaasta 600 kuolemasta neljäsosa on kirjattu Tukholman alueen vanhainkodeissa, kertoo Ruotsin radio. Alueen 300 vanhainkodista vajaassa puolessa on havaittu virustartuntoja. Kuolemia Tukholman vanhainkodeissa on kirjattu ainakin 159.

Ruotsin kansanterveys­viranomaiset kertovat uusimmat tiedot koronaan kuolleiden määrästä iltapäivällä. Kokonais­määrän odotetaan nousevan selvästi yli 600:aan.

Ruotsissa on puhuttu tänä aamuna Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin viimeöisestä lehdistö­tilaisuudesta, jossa Trump nosti esiin ”kovasti kärsivän” Ruotsin. Ruotsi nousi esiin vastauksessa toimittajan kysymykseen, mitä neuvoja Trumpilla olisi maille, joiden johtajat eivät suhtaudu epidemiaan ja sen vastatoimiin niin vakavasti kuin muut.

Yhdeksän kymmenestä oireettomia?

Ruotsissa puhuttaa myös uutinen, jossa Linköpingin yliopistosairaalan leikkausosaston kaikista 50 työntekijästä puolet osoittautui koronatestissä viruksen kantajiksi. Suurimmalla osalla heistä ei ollut lainkaan tai vain hyvin lieviä oireita.

Henkilökunta päätettiin testata sen jälkeen kun osastolla oli hoidettu koronaviruksen saaneita potilaita.

Valtionepidemiologi Anders Tegnell arvioi Ruotsin television haastattelussa, että jopa yhdeksän kymmenestä virustartunnan saaneesta ei ehkä huomaa sairastuneensa oireiden puuttuessa käytännössä kokonaan.