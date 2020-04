Wuhan avautui ulkomaailmalle 76 päivän jälkeen: Asukkaille kuitenkin asetettu merkittäviä rajoituksia

Monet rajoitukset kaupungin sisällä pysyvät vielä voimassa.

Kiinassa koronaviruksen alkuperäinen lähtöpaikka Wuhan on viimein avautunut ulkomaailmalle oltuaan suljettuna 76 päivän ajan.

Todistetusti terveet Wuhanin asukkaat saavat keskiviikosta lähtien poistua kaupungista, jonka juna- ja lentoyhteydet on jälleen avattu. Kaupunkiin vievät tietkin on avattu. Viranomaiset arvioivat CNN:n mukaan, että keskiviikkona Wuhanista matkustaa junalla 55 000 ihmistä.

Noin 11 miljoonan asukkaan Wuhan suljettiin ulkomaailmalta 23. tammikuuta koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Elämä kaupungissa on sen jälkeen ollut äärimmäisen rajoitettua. Rajoitukset käänsivät tartuntojen määrän Wuhanissa nopeasti laskuun.

Viime viikkoina rajoituksia on vähitellen poistettu. Ihmiset on päästetty töihin, kunhan he voivat todistaa olevansa terveitä. Myös kaupungin sisäinen bussi- ja metroliikenne on alkanut taas kulkea.

Lentoyhteydet Wuhaniin on avattu.

Junatkin kulkevat jälleen.

Matkustajia poistumassa Wuhanista suojavarusteissa.

Vaikka liikenne ulospäin on nyt avattu, kaupungin sisällä monet rajoitukset pysyvät edelleen voimassa, ja esimerkiksi asukkaiden liikkumista rajoitetaan. Yksi ihminen taloutta kohti saa poistua kotoaan kahdeksi tunniksi päivässä asuinalueilla, joissa ei ole tavattu uusia virustartuntoja kahteen viikkoon. Ihmisiä kehotetaan edelleen välttämään tarpeetonta ulkona liikkumista.

Wuhanissa on kuollut epidemian aikana yli 2 500 ihmistä, mikä on 77 prosenttia kaikista Kiinan kuolemantapauksista.

Kiinan taistelu ei ole vielä ohi

Kiinassa oli tiistaina ensimmäistä kertaa epidemian aikana päivä ilman yhtään koronaviruskuolemaa. Viime viikkoina paikallisten tartuntojen määrä on ollut hyvin pieni, ja suurin osa Kiinassa raportoiduista uusista tapauksista on havaittu ulkomailta palanneissa kiinalaisissa.

Viranomaiset Kiinassa ovat kuitenkin yhä erittäin varuillaan sen suhteen, että tartunnat alkaisivat levitä uudelleen nyt kun rajoituksia on poistettu. Paluu normaalielämään on siis vain osittainen.

Paluuta normiarkeen saadaan vielä odottaa.

Wuhanilaiset vaikuttavat tyytyväisiltä kaupungin avautumiseen.

Vaikka kaupungista pääsee nyt pois, sen sisällä asukkaiden liikkumista rajoitetaan edelleen. Kuva Hondan tehtaan ulkopuolelta.

– Wuhanin avaaminen uudelleen ei tarkoita että kaikki on ohi, eikä se tarkoita että hölläisimme epidemian hillitsemistoimia, sanoi epidemiaa Wuhanissa kontrolloiva virkamies Luo Ping Kiinan valtiolliselle tv-kanavalle.

– Toistaiseksi kehotamme edelleen kansalaisia olemaan valppaita epidemian suhteen. Älkää menkö ulos ellei se ole tarpeellista, ja pitäkää kasvonaamioita ja suojatkaa itsenne silloin, kun menette.

Kiinassa on kannettu huolta myös siitä, että viruksen oireettomat kantajat voisivat levittää sitä huomaamatta.