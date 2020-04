Ecuadorin ex-presidentti Rafael Correa sai pitkän vankeustuomion korruptiosta

Correa asuu nykyään Belgiassa.

Ecuadorilainen tuomioistuin on tuominnut maan entisen presidentin Rafael Correan kahdeksan vuoden vankeuteen korruptiosta, kertoo uutistoimisto Reuters.

Correa toimi presidenttinä 2007–2017. Hän jätti Ecuadorin kolme vuotta sitten ja asuu nykyään Belgiassa.

Correaa ja 19:ää muuta syytettiin miljoonien eurojen lahjusten vastaanottamisesta julkisten sopimusten myöntämistä vastaan vuosien 2012 ja 2016 välisenä aikana.

Oikeuden päätöksellä Correa ei saa osallistua poliittiseen toimintaan seuraavan 25 vuoden aikana.

Correa kiisti syytteet. Hänen mukaansa kyseessä on Ecuadorin nykyisen presidentin Lenin Morenon poliittinen hyökkäys.

– No, tätä he hakivat: käyttivät oikeutta saavuttaakseen sen, mihin he eivät koskaan pystyneet vaaleissa. Minä olen kunnossa. Olen huolissani kollegojeni puolesta, Correa kirjoitti Twitterissä.

Correan puolustus kertoo Reutersille, että se aikoo valittaa oikeuden tuomiosta.