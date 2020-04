Kiina toimitti Itävaltaan puoli miljoonaa toimimatonta hengityssuojaa

Myös muut maat ovat valittaneet Kiinasta tulleiden suojaustarvikkeiden heikkoa laatua.

Itävallan Etelä-Tiroliin Kiinasta toimitettu puolen miljoonan hengityssuojaimen erä on osoittautunut käyttökelvottomaksi, kertoo itävaltalaismedia. Itävalta on monen muun maan tapaan kärsinyt muun muassa terveydenhuollon ammattilaisten käyttämien hengityssuojainten pulasta, jota on pyritty paikkaamaan Kiinasta tehdyillä tilauksilla.

Sanomalehti Die Pressen mukaan Itävallan kauppaministeriö on todennut, etteivät kiinalaiset hengityssuojaimet täytä terveydenhuollossa käytetyn FFP-standardin vaatimuksia. Lehden mukaan kyseinen erä suojaimia on valmistettu Kiinassa paikallisen urheiluvälinevalmistajan avustuksella.

Asiasta kertoneen Salto.bz-sivuston mukaan Itävallan Punaisen ristin edustajat olivat kiinnittäneet huomiota suojainten ulkonäköön jo niiden saapuessa. Suojainten soveltumattomuus terveydenhuoltotyöhön todettiin myöhemmin saksalaisessa laboratoriossa tehdyissä testeissä. Sivusto näkemässä tutkimusraportissa todetaan, ettei maskien asettaminen tiiviisti poskien ja leuan kohdalta ollut mahdollista.

Itävallan lisäksi myös esimerkiksi Espanja ja Hollanti ovat valittaneet Kiinasta tuotujen suojavarusteiden heikkoa laatua. Suomeen laskeutui tiistaina ensimmäinen lentokoneellinen Kiinasta tuotuja lääketarvikkeita, mukanaan myös iso määrä hengityssuojaimia.