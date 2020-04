Ratkaiseva ero on tartunnan ensimmäisissä päivissä – tämän takia uusi koronavirus on niin pirullinen

Sars ja mers eivät aiheuttaneet katastrofaalista pandemiaa, toisin kuin SARS-CoV-2. Se on yksi luonnon ”täydellisistä patogeeneista”.

Kolme eri koronavirusta on tällä vuosituhannella hypännyt eläimestä ihmiseen aiheuttamaan tautia, joka vakavimmillaan johtaa vaaralliseen keuhkokuumeeseen ja hengitysvajausoireyhtymään. Ne ovat Kiinasta levinnyt ensimmäinen sars-virus, Lähi-idän mers-virus ja tämän kevään vitsaus SARS-CoV-2.

Kolmikosta ilkein ja ovelin on tämä viimeisin, arvioi virologi ja biotekniikkaan investoivan sijoitusyhtiö RA Capitalin johtava osakas Peter Kolchinsky.

Sars-ykkönen ja nykyisen pandemian aiheuttanut sars-kakkonen käyttävät samaa reseptoria päästäkseen sisälle soluun: ACE2:ta. Kolchinsky kuvaa reseptoria kuin ovenkahvaksi, johon viruksen piikkiproteiini tarttuu.

” Meitä nyt piinaava sars-2 on salamyhkäisempi: se leviää ensin ja paljastaa itsensä vasta sitten.

Päästyään sisään virus ohjelmoi solun tuottamaan itsestään kopioita ja lopulta vapauttamaan kopiot elimistöön. ACE2-reseptoreja on muun muassa ylähengitysteiden ja keuhkojen soluissa sekä suoliston, verisuoniston, munuaisten ja kivesten kudoksissa.

Mers-virus MERS-CoV sen sijaan käytti ”ovenkahvana” eri reseptoria, DPP4:ää. Näitä reseptoreita on useissa epiteelisoluissa, muun muassa keuhkoissa, sekä immuunipuolustuksen soluissa.

Sars-1 ja -2 käyttäytyvät eri tavalla heti tartunnan jälkeen. Ykkönen eteni nopeasti keuhkoihin ja teki itsensä tiettäväksi, kun oireet tulivat nopeasti näkyviin. Potilas hakeutui hoitoon ja hänet voitiin eristää.

”Sars-2 puolestaan asettuu ensiksi nielun alueen soluihin eikä aiheuta merkittäviä oireita. Ihminen voi pysyä oireettomana tai ajatella, ettei hän pode vilustumista kummempaa tautia. Ja tämän henkilön nielusta virus voi helposti levitä muihin ihmisiin”, Kolchinsky kirjoittaa Twitterissä.

Koronaviruspotilasta hoidetaan barcelonalaisen sairaalan teho-osastolla Espanjassa.

SARS-CoV-2 kyllä etenee keuhkoihin, mutta tartunnasta voi kulua viikon verran tai 10 päivää ennen kuin näin käy. Tällöin potilaan oireet pahenevat ja hänet eristetään, mutta sillä välin hän on jo ehtinyt tartuttaa muita.

”Siispä sars-1 oli suhteellisen tyhmä virus. Se eteni suoraan keuhkoihin, ilmoitti itsestään ennen kuin se ehti tarttua muihin ja päätyi eristettynä kuolemaan pois. Meitä nyt piinaava sars-2 on salamyhkäisempi: se leviää ensin ja paljastaa itsensä vasta sitten (aiheuttaen harmia)”, Kolchinsky tviittaa.

Tämän ominaisuuden vuoksi Kolchinsky suosittelee kaikkia noudattamaan ohjeita sosiaalisesta eristäytymisestä ja käyttämään hengityssuojainta – se on kuin tiesulku virukselle.

Ominaisuuksiensa vuoksi SARS-CoV-2:ta voisi kuvata yhdeksi luonnon ”täydellisistä patogeeneista”. Se on helposti tarttuva, se lisääntyy isännässään nopeasti, immuunipuolustus on sille osittain voimaton mutta se on vain maltillisen ärhäkkä: se ei surmaa kaikkia potentiaalisia isäntiään. Se on myös muuntumiskykyinen, vaikkakaan näyttöä sen muuttumisesta vaarallisemmaksi ei toistaiseksi ole löydetty.

Norovirukset (vihreä) voivat liikkua suolistossa kalvon peittämissä ”klustereissa”. Sinisellä merkityt ovat rotaviruksia. Havainnekuva.

Toinen esimerkki täydellisestä patogeenista on norovirus, yleinen ja useimmille tuttu vatsatautipöpö. Edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi norovirus on erittäin sitkeä: se sietää pesuaineita ja voi elää pitkään vaikkapa wc-pöntön kannella. Lisäksi vain hyvin pienet määrät viruksia riittävät sairastuttamaan tartunnan saajan.

” Tutkimuksissa on tehty myös lohdullisia havaintoja.

Aidsia aiheuttava hi-virus on sekin hyvin pirullinen. Se käyttää kahta ”ovenkahvaa”, joita on erityisesti immuunipuolustukseen kuuluvissa t-soluissa. Siksi se aiheuttaa immuunipuutosta, joka avaa tien monenlaisille taudinaiheuttajille. Lisäksi hi-virus kykenee piileskelemään näkymättömissä pitkiä aikoja, palatakseen välillä taas aktiiviseksi.

SARS-CoV-2:sta kertyy koko ajan lisää tutkimustietoa.

Kolchinsky viittaa Saksassa pienellä potilasmäärällä tehtyyn tutkimukseen, joka osoitti uuden koronaviruksen lisääntyvän tehokkaasti kurkunpään alueella tartunnasta seuraavan ensimmäisen viikon aikana. Yhdellä tutkituista potilaista mitattiin suurin viruksen rna-kopioiden määrä neljäntenä päivänä tartunnasta: 7,11 x 10 potenssiin 8 kappaletta per näyte.

Puolelle potilaista kehittyi vasta-aineita viikossa, mutta se ei johtanut virusten määrän nopeaan laskuun. Tässä Nature-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa oli mukana vain yhdeksän potilasta.

Tutkimuksissa on tehty myös lohdullisia havaintoja. On muun muassa voitu osoittaa, että ihmisen immuunipuolustuksen tuottamat vasta-aineet todella tehoavat ja estävät viruksen etenemistä elimistössä. Se on hyvä tieto rokotekehityksen kannalta.

Kuinka kauan immuunisuoja covid-19-tautia vastaan kestää, sitä ei vielä tiedetä, sillä tauti tunnistettiin vasta viime joulukuussa. Sars-1:n kohdalla immuniteetti kesti pari-kolme vuotta.

Sars-1 levisi 29 maahan vuosina 2002–2003. Vahvistettujen tartuntojen määrä oli 8 096, ja viruksen aiheuttama tauti johti 774 ihmisen kuolemaan. Epidemian jälkeen virus katosi.

Mers tavattiin ensimmäisen kerran vuonna 2012. Se levisi 27 maahan, aiheutti 2 279 vahvistettua tartuntaa surmasi noin 800 ihmistä.

SARS-CoV-2:n jättämät jäljet ovat aivan toista kokoluokkaa – ne ulottuvat koko maapallolle.