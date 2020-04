Kuten muuallakin maailmassa, Nepalissakin kylät ja kaupungit ovat hiljentyneet koronakaranteenin takia.

Villieläimillä elämä jatkuu sitä vastoin entisellään, tai itse asiassa monin tavoin mukavammin ilman ihmisten häiritsevää läsnäoloa.

Bagmati Pradeshin maakunnassa sarvikuono on ottanut paikallisen kylän kulkuväylät hallintaansa. Eläimen habitus on kyllä sitä luokkaa, että tämän tieltä on paras pysyä poissa. Sarvikuonon partiointikierros tallentui oheiselle videolle.

Sarvikuonot eivät ole alueella harvinaisia lähellä sijaitsevan Chitwan kansallispuiston johdosta.