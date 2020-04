Nancyn, 60, naapuri vietiin mustassa ruumispussissa – IS vieraili New Yorkin Bronxissa, jossa koronavirus tekee enemmän tuhoa kuin Italiassa ja Espanjassa

Nancy Aponte on riskiryhmää, mutta vaihtoehtoja apteekin jonossa seisomiselle ei ole.

Köyhyys ja koronavirus on karmea yhdistelmä.

Nancy Apontella, 60, on astma, diabetes ja korkea verenpaine. Ne ovat kaikki perussairauksia, joista yksikin tekee koronavirustartunnasta hengenvaarallisen.

Silti eläkkeellä oleva opettaja jonottaa kadulla New Yorkin Bronxissa pääsyä apteekkiin pelkkä kasvomaski ja kahden metrin turvaväli suojanaan.

– Tarvitsen lääkkeitäni. Uutisissa sanottiin, että apteekit toimittavat lääkkeitä kotiin, mutta se ei ole totta. Siksi olen täällä pitääkseni sairauteni kurissa, Aponte sanoo.

Koronavirusta Apontella ei vielä ole, tai ainakaan sen oireita. Aponten kaksi aikuista poikaa asuvat hänen kanssaan samassa asunnossa ja ovat sairaina karanteenissa.

– Heillä on yskää, päänsärkyä sekä kuumia ja kylmiä aaltoja, Aponte kertoo.

– Heitä ei otettu testiin, koska heillä ei ollut vielä silloin kuumetta.

Nancy Aponten mielestä presidentti Donald Trumpiin ei voi luottaa koronakriisin hoitamisessa. – Hänen suustaan tulee naurettavia juttuja, Aponte sanoo.

Aponte asuu kaupungin valtavassa vuokra-asuntokompleksissa, ”projekteissa”, niin kuin hän itse sanoo. Yläkerran naapuri menehtyi jo koronavirukseen.

– Ensin tuli ambulanssi ja sitten palomiehet, mutta he jättivät hänet kuolleena asuntoon. 24 tuntia myöhemmin valkoisessa pakettiautossa saapui sotilaita, jotka ottivat hänet mukaan mustassa ruumispussissa, Aponte sanoo.

Apteekkijono Bronxissa 6. huhtikuuta.

Koronavirustilanne on New Yorkissa pahempi kuin missään muualla Yhdysvalloissa. Viruksen aiheuttama covid-19-tauti on tappanut kaupungissa virallisten tilastojen mukaan jo lähes 3 000 ihmistä.

Kaupungin viidestä kaupunginosasta suhteellisesti eniten on kärsinyt kaikkein köyhin Bronx. Kaupunginosan 1,4 miljoonasta asukkaasta jo 0,5 promillea on menehtynyt koronaviruksen takia. Bronxin suhteellinen kuolleisuus on pahempi kuin Italian ja Espanjan.

Tästä huolimatta New Yorkin mediajulkisuus on keskittynyt Queensin vaikeaan tilanteeseen. Queensissa on Bronxia enemmän todettuja koronavirustartuntoja, mutta myös testausmahdollisuudet ovat siellä paremmat. Bronx nousi otsikoihin vain, kun sen eläintarhan tiikerillä todettiin koronavirus.

Bronxin eläintarhan neljävuotiaan Nadia-nimisen malakantiikerin uskotaan saaneen tartunnan eläintenhoitajalta, jolla ei ollut oireita.

Yksi harvoista Bronxin ihmisten tilanteesta kiinnostuneista tiedotusvälineistä on ollut City-verkkojulkaisu. Institute for Family Health -järjestön puheenjohtaja Neil Calman sanoi julkaisulle, että Bronxissa on paljon sosiaalisia ongelmia ja terveydenhuollon saatavuus heikko.

Kun New Yorkin osavaltion 62 piirikuntaa rankattiin tämän vuoden alussa sen asukkaiden terveydentilan mukaan, Bronx jäi viimeiseksi. Kaikki Nancy Aponten kärsimistä sairauksista ovat siellä yleisiä.

– Kun siihen lisätään vielä virus, tulos on juuri tämä: köyhimmät ja sairaimmat tulevat vain sairaammiksi, Calman sanoi.

Kontrasti naapurikaupunginosa Manhattanin kanssa on suuri. Vaikka Manhattanilla asuu enemmän ihmisiä kuin Bronxissa, siellä on kuollut koronavirukseen yli puolet vähemmän ihmisiä.

Tämän voisi melkein arvata katukuvan perusteella. Manhattanin kuuluisat kadut Broadwayta myöden ovat nyt lähes tyhjiä, sillä ihmiset ovat sulkeutuneet koteihinsa, joissa he tekevät etätöitä ja jonne he tilaavat kotiin kuljetettua ruokaa.

Manhattanin Times Squarella oli maanantaina autiota.

New Yorkin Pennsylvania Station on läntisen pallonpuoliskon vilkkain asema. Nyt käytävillä pyöri lähinnä kodittomia.

Harlem-joen toisella puolella Bronxissa kaduilla käy edelleen kuhina. Monet Bronxin asukkaista työskentelevät aloilla, joissa etätyöt ovat mahdottomia eikä palkka riitä tilausruokaan. Nälkäisten on käytävä kaupassa ja sairaiden apteekissa.

Kuukauden ensimmäisenä maanantaina asioilla on erityisen paljon ihmisiä. Bronxissa se tarkoittaa monelle päivää, jolloin heidän sosiaaliturvansa maksetaan.

Nancy Aponten molemmat pojat menettivät työnsä jo ennen sairastumistaan. Toinen oli voimisteluvalmentaja ja toinen rakennustyöläinen. Nyt Aponte ei tiedä miten perhe maksaa seuraavan vuokransa.

Yhdysvaltojen kongressi hyväksyi maaliskuun lopussa historiallisen kahden biljoonan dollarin tukipaketin, joka sisälsi myös anteliaat korotukset työttömyysturvaan. Työttömyyskorvaus pitää kuitenkin ensin anoa. Koronaviruskriisin takia työttömäksi on ilmoittautunut jo kymmenen miljoonaa amerikkalaista, ja palvelut ovat ruuhkautuneet.

– Me emme ole onnistuneet saamaan yhteyttä työttömyystoimistoon verkossa tai puhelimitse. Yritämme sinne vuorotellen, mutta kukaan ei pääse läpi, Aponte sanoo.

Aponten kanssa apteekkijonossa seisoo sairaanhoitajia sinisissä työasuissaan. Kadun toisella puolella on Etelä-Bronxin ainoa julkinen sairaala Lincoln Medical Center. Siellä työskentelevä sairaanhoitaja kertoi viikko sitten New York Timesille, että hän joutui palaamaan töihin vaikka ei ollut vielä toipunut koronaviruksesta.

Bronxilaisen sairaalan sairaanhoitajat vaativat viime viikolla mielenosoituksessa lisää henkilökohtaisia suojavälineitä taisteluun koronavirusta vastaan.

Ihmiset jonottivat apteekkiin Etelä-Bronxissa. Monet apteekit päästävät sisään vain rajatun määrän asiakkaita kerrallaan.

Henkilökunnan sairastuminen ja valtava työtaakka ovat koetelleet New Yorkin sairaaloiden kestävyyttä. Nyt osavaltio ja kaupunki ovat rekrytoineet terveydenhuollon ammattilaisia muualta Yhdysvalloista. Sairaanhoitajille maksetaan jopa 100 dollarin tuntipalkkaa, lääkäreille paljon enemmän.

Adrian Pena jonottaa lounasta Lincoln Medical Centerin ulkopuolella. Hän työskentelee normaalisti infektiotauteihin erikoistuneena tutkijalääkärinä Duken yliopistossa Pohjois-Carolinassa. Rekrytointitoimisto otti häneen yhteyttä ja pyysi lähtemään New Yorkiin.

– Päätin tulla tänne auttamaan ja helpottamaan ylikuormitettua henkilökuntaa, Pena sanoo.

Lääkäri Adrian Pena saapui Etelä-Carolinasta auttamaan New Yorkia koronakriisissä.

Nyt Penalla on kaupungin hankkima hotellihuone kahdeksi kuukaudeksi. Miehen kanssa ruokajonossa on monta muutakin hoitajaa ja lääkäriä, joiden rinnassa on sairaalan väliaikainen nimilappu.

Pena on töissä vasta toista päivää, mutta hän on jo ehtinyt saada kuvan tilanteesta Bronxissa. Se on vaikea.

– Monet normaalit sairaalasängyt on muutettu tehohoitopaikoiksi, ja monet potilaat ovat siinä rajoilla, parantuvatko he vai romahtaako heidän tilansa.

Kivenheiton päässä sairaalasta on hautaustoimisto. Sen työntekijä on ystävällinen mutta ei ehdi antaa haastattelua.

– Olen liian kiireinen, hän selittää.