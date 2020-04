Säteilyarvot kohosivat 16-kertaisiksi Tshernobylin ydinvoimala-alueella – syynä metsäpalo

Satapäinen joukko palomiehiä on ahertanut Tshernobylin ydinvoimalan läheisyydessä viime päivinä sammuttaakseen syttyneet metsäpalot.

Metsäpalot ovat riehuneet viime päivinä Tshernobylin suljetulla ydinonnettomuusalueella, käytöstä poistetun ydinvoimalan lähistöllä.

Tshernobyl sijaitsee Pohjois-Ukrainassa lähellä Valko-Venäjän rajaa.

CNN:n ja The Guardianin mukaan kaksi metsäpaloa syttyivät tiettävästi lauantaina. Sammutustöihin on osallistunut yli sata palomiestä apunaan kaksi sammutuskonetta ja helikopteri.

Viranomaisten aiemmin kertoman mukaan tuli oli levinnyt pahimmillaan noin sadan hehtaarin laajuiselle, pitkälti metsäiselle maastoalueelle.

The Guardian kertoo, että maanantai-iltaan mennessä osa palosta oli saatu sammutettua.

Suljetun alueen sisällä tulessa olisi tuolloin ollut yhä noin 20 hehtaarin suuruinen alue.

Ukrainan ympäristövalvontaviraston johtaja Jegor Firsov kertoi sunnuntaina, että tehtyjen mittausten mukaan säteilyarvot palon ydinalueella olivat metsäpalojen myötä kohonneet 16-kertaiseksi normaalitilanteesta.

– Huonoja uutisia. Tulipalon keskuksessa säteily on normaalia korkeammalla. Kuten voit nähdä videolta, laitteen lukema on 2.3, kun se on normaalisti 0.14. Mutta tämä on vain paloalueen sisällä, Firsov kertoi sunnuntaina julkaisemassaan Facebook-päivityksessä CNN:n mukaan.

Firsov lisäsi, että asiantuntijat eivät kuitenkaan olleet havainneet säteilyarvoissa nousua Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa, joka sijaitsee noin sadan kilometrin päässä Tshernobylin ydinvoimalasta.

5. huhtikuuta otettu valokuva metsäpaloista Tshernobylin ydinvoimalan läheisyydessä.

Poliisi on kertonut ottaneensa kiinni 27-vuotiaan miehen, jonka epäillään aiheuttaneen palot. Guardianin ja ABC Newsin mukaan mies olisi kertonut poliisille, että hän oli sytyttänyt ruohikkoa ja roskia palamaan ”huvin vuoksi.” Miehen selityksen mukaan tuuli oli kuitenkin yltynyt ja levittänyt paloa, eikä hän ollut enää onnistunut sammuttamaan sitä.

Neuvosto-Ukrainassa 26. huhtikuuta 1986 tapahtunut Tshernobylin ydinvoimalan räjähdys on historian pahin ydinvoimalaonnettomuus.