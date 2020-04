Koronavirusta vastaan taisteleva Britannian pääministeri ei ikänsä ja terveydentilansa puolesta kuulu herkimpiin riskiryhmiin. Tehohoitoon joutuminen kertoo kuitenkin aina potilaan tilan olevan vakava.

Sairaalahoitoon sunnuntaina joutuneen Britannian pääministerin Boris Johnsonin, 55, tila heikentyi maanantai-iltana siinä määrin, että hänet jouduttiin siirtämään teho-osastolle. Lontoolaisessa St. Thomasin sairaalassa hoidettavalla Johnsonilla todettiin koronavirustartunta 26. maaliskuuta.

Reutersin välittämää suoraa lähetystä sairaalan edustalta voi seurata yllä olevasta videoikkunasta.

Johnsonin kerrottiin olleen ainakin vielä illalla tajuissaan. Brittimedian mukaan tehohoitoon siirtäminen oli varotoimi siltä varalta, että hän tarvitsisi hengitysapua.

Britannian pääministeriä Boris Johnsonia hoidetaan parhaillaan lontoolaisessa St. Thomasin sairaalassa.

Pääministerin tiedottajan mukaan Johnsonilla ei ole todettu keuhkokuumetta. The Times kertoi tiistaiaamuna sairaalalähteisiinsä nojaten, että Johnsonin henkitorveen ei ole toistaiseksi tarvinnut asettaa intubaatioputkea hengityskoneeseen kytkemistä varten, mutta hän on kuitenkin tarvinnut neljä litraa happea.

Lehden mukaan normaali tehohoidossa annettava happimäärä on 15 litraa. Timesin mukaan Johnsonin saama määrä viittaa siihen, että hän olisi paremmassa kunnossa kuin tehohoitopotilaat keskimäärin.

Sairaus hyökkää keuhkoja vastaan

Vaikka Johnson ei vielä tarvitsisi hengityskoneen apua, se on hänellä tilastojen perusteella todennäköisesti vielä edessä.

– Teho-osasto on se paikka, jossa lääkärit huolehtivat kaikkein sairaimmista potilaista. Hänen siirtämisensä tehohoitoon on selkein viittaus siitä, kuinka sairas pääministeri on, analysoi kuitenkin BBC:n terveys- ja tiedetoimittajan James Gallagher.

Teho-osastolle joutuminen ei automaattisesti tarkoita hengityskoneeseen päätymistä, mutta Gallagherin mukaan kaksi kolmasosaa koronaviruspotilaista tarvitsee hengityskonetta 24 tunnin sisällä tehohoitoon siirtymisestään.

Koronaviruksen aiheuttama covid-19-sairaus hyökkää keuhkoja vastaan ja aiheuttaa keuhkokuumetta sekä hengitysvaikeuksia.

– Pääministerin hoidon kulmakivet riippuvat siitä, saako hänen kehonsa riittävästi happea ja saavatko hänen muut elimensä tukea samaan aikaan kun hänen immuunijärjestelmänsä kamppailee virusta vastaan, Gallagher arvioi.

Riskit kasvavat jo yli 50-vuotiailla

Koronaviruksen tiedetään olevan vaarallisin yli 70-vuotiaille sekä tietyistä perussairauksista kärsiville. Vakavan sairastumisen ja kuoleman riskiä kasvattavat muun muassa korkea verenpaine, sydän- ja keuhkosairaudet, syöpä tai diabetes.

Johnsonin elämäkerturi Sonia Purnell kertoi Telegraphille pääministerin terveydentilan olleen tähän asti ”hyvin vankka”. Purnellin mukaan Johnson on pitänyt sairastamista heikkoutena.

Poliisit seisoivat maanantaina vartiossa St. Thomasin sairaalan edustalla.

Reutersin mukaan Johnson ei tupakoi, ja hän on hiljattain antanut ymmärtää pyrkivänsä pudottamaan painoaan. Pääministeri on tunnettu myös innokkaana pyöräilijänä ja tenniksen pelaajana.

Myöskään ikänsä puolesta 55-vuotias Johnson ei varsinaisesti kuuluu riskiryhmään. Vastikään julkaistussa kiinalaistutkimuksessa kävi kuitenkin ilmi, että riskit joutua sairaalaan sekä menehtyä sairauteen kohoavat jo nuoremmissa ikäluokissa selvästi.

– Analyysimme osoittaa selvästi, että yli 50-vuotiailla sairaalaan päätyminen on paljon todennäköisempää kuin sitä nuoremmilla ja myös kuolleisuus kasvaa, tutkimusta johtanut professori Azra Ghani kommentoi Guardianille.

Tamperelaislääkäri: Kuolleisuus tehohoidossa 30–50 prosenttia

Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin tehohoidon vastuualuejohtaja Sari Karlsson kertoi viime viikolla Aamulehdessä, että tehohoitoon joutuminen on aina vakava paikka, sillä koronaviruksen kohdalla kuolleisuus tehohoidossa on noin 30–50 prosenttia.

Karlssonin mukaan koronateholle päätyvät potilaat tarvitsevat hyvin todennäköisesti pitkäaikaista ja invasiivista eli hengitysputken kautta tapahtuvaa hengityslaitehoitoa, sillä heillä on vaikea kaasujenvaihtohäiriö.

Meilahden keuhkoklinikalla lääkärinä työskentelevä Jere Reijula kuvaili 25. maaliskuuta julkaistussa Keuhkopodcastissaan omia kokemuksiaan siitä, miten koronavirus on vaikuttanut pääkaupunkiseudun osastopotilaisiin.

Reijulan mukaan sairaalaan hakeutuvien ihmisten taudinkuvaan on Helsingissä liittynyt tyypillinen tarina. Se näyttää julkisuudessa olleiden tietojen perusteella pätevän myös Johnsonin tapauksessa.

– Ensimmäisen viikon ajan oireet ovat pysyneet melko lievänä, toisella viikolla pahenee. Noin 10. päivän kohdalla tullaan sairaalaan, Reijula kuvaili.

– Kun sairaalaan saavutaan, keuhkokuva on usein melko siisti, mutta se muuttuu parin päivän aikana, kun diffuusiofiltraatit keuhkoissa tiivistyvät ja laajenevat. Tämä ei silti ole täysin verrannollista oireisiin. Vaikka keuhkoissa tapahtuisi tiivistymistä, oireet voivat mennä sekä parempaan että pahempaan suuntaan, Reijula sanoi.

Alle 60-vuotiailla vanhempia paremmat toipumismahdollisuudet

Reutersin haastattelemat brittiasiantuntijat esittivät varsin synkkiä arvioita Johnsonin voinnista.

– Epäilemättä tämä käänne tarkoittaa että Boris Johnson on äärimmäisen sairas, toteaa lontoolaisen UCL-yliopiston lääketieteen professori Derek Hill.

Hän huomautti, että kaikissa maissa koronaviruksen aiheuttama covid-19-tauti vaikuttaa olevan vaarallisempi miehille kuin naisille, erityisesti yli 40-vuotiaiden joukossa.

– Tiedämme myös, että nuoremmilla kuin noin 60-vuotiailla näyttää olevan suurempi mahdollisuus parantua kriittisestä covid-19-sairaudesta kuin vanhemmilla ihmisillä, hän kuitenkin sanoi.