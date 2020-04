Osaan Japania julistetaan poikkeustila

Poikkeustilan määräykset eivät ole sitovia, eikä niiden rikkojia rangaista.

Japanissa osaan maata julistetaan tänään poikkeustila koronaviruksen vuoksi. Maan pääministeri Shinzo Abe kertoi, että poikkeustila julistetaan hallituksen kokouksen jälkeen.

Poikkeustilan odotetaan astuvan voimaan puolilta öin paikallista aikaa seitsemällä alueella, muun muassa Tokiossa ja Osakassa.

Poikkeustilan aikana maakuntien johtajat voivat kehottaa ihmisiä pysymään kotona ja ei-välttämättömiä kauppoja sulkemaan ovensa. Kehotus ei kuitenkaan ole sitova, eikä sen rikkomisesta seuraa rangaistusta.

Ihmisiä Japanin pääkaupungissa Tokiossa.

Japanin nykyinen lainsäädäntö estää hallintoa tekemästä sellaisia päätöksiä, jotka puuttuisivat laajasti ihmisten liikkumisoikeuksiin ja kansalaisvapauksiin. Tämä on perua toisen maailmansodan ajoilta, jolloin poikkeuslakeja käytettiin laajasti sorron välikappaleena.

Japanin hallitus kertoi maanantaina myös massiivisesta, noin biljoonan dollarin eli tuhannen miljardin dollarin tukipaketista maan talouden elvyttämiseksi.

Japanissa on todettu yli 3 900 koronavirustartuntaa. Viruksen seurauksena on kuollut 92 ihmistä. Tilanne on vakavin Tokiossa, missä uusien tartuntojen määrä on kasvanut lähes päivittäin.