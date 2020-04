Uusia koronavirustartuntoja raportoitiin olevan 32.

Kiinan tiistaina julkaisemissa luvuissa ei ensi kertaa epidemian aikana ollut yhtään uutta koronaviruksesta johtuvaa kuolemantapausta. Tähän asti kuolemantapauksia on tullut joka päivä siitä lähtien, kun Kiinan viranomaiset aloittivat lukemien julkistamisen tammikuussa.

Koronavirustartuntojen ja kuolemien määrän kasvu on ollut viruksen alkuperämaassa Kiinassa hidasta jo helmikuun lopulta lähtien. Suurin osa maassa viime viikkoina vahvistetuista tartunnoista on tullut ulkomailta.

Tiistaina Kiinan viranomaiset vahvistivat 32 uutta tartuntaa, joista kaikki olivat peräisin ulkomailta.

Kiinassa on todettu yhteensä yli 80 000 tartuntaa, ja yli 3 300 ihmistä on kuollut. Koko maailmassa tartuntoja on yli 1,3 miljoonaa ja kuolemia yli 74 000.