YK:n turvallisuusneuvosto vihdoin koronaviruskokoukseen torstaina

Turvallisuusneuvoston toimintaa ovat hankaloittaneet muun muassa Kiinan ja Yhdysvaltain erimielisyydet.

YK:n turvallisuusneuvosto pitää torstaina ensimmäisen kokouksensa koronaviruspandemian tiimoilta. Diplomaatit saivat sovittua kokouksesta maanantaina.

Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen kädenvääntö on tehnyt turvallisuusneuvostosta toimettoman viruskriisin keskellä. Turvallisuusneuvosto ei ole pitänyt koronaviruksesta kokouksia eikä hyväksynyt siitä yhtäkään päätöslauselmaa. Tämä on turhauttanut neuvoston väliaikaisia jäsenmaita.

Viime viikolla yhdeksän neuvoston kymmenestä väliaikaisesta jäsenestä vaati Saksan johdolla pitämään kokouksen, jossa olisi läsnä myös YK:n pääsihteeri Antonio Guterres. Näiden yhdeksän maan mielestä turvallisuusneuvoston lamauttaminen kriisin keskellä on erittäin vastuutonta.

Väliaikaisista jäsenistä vain Etelä-Afrikka vastusti kokouksen pitämistä ja sanoi, ettei terveyteen ja talouteen liittyvien asioiden käsittely kuulu turvallisuusneuvoston toimenkuvaan.

Pysyvillä jäsenillä osin toraisat välit

Kiina ja Venäjä ovat vastustaneet kokouksen pitämistä, koska niidenkin mielestä turvallisuusneuvoston pitäisi käsitellä vain konflikteihin liittyviä asioita. Kiinan ja Yhdysvaltain välille taas on aiheuttanut kitkaa Yhdysvaltojen vaatimus siitä, että mihin tahansa päätöslauselmaan sisällytetään maininta siitä, että virus sai alkunsa Kiinasta.

Neuvoston pysyvistä jäsenmaista Ranska on ollut skeptinen sen suhteen, onko koko turvallisuusneuvoston kesken pidettävästä kokouksesta mitään hyötyä niin kauan, kuin pysyvillä jäsenillä on pandemia-asiasta erimielisyyksiä. Ranska on yrittänyt saada viiden pysyvän jäsenmaan kesken aikaan videokokouksen, jossa ne selvittäisivät ensin omat erimielisyytensä.

Viime viikolla YK:n yleiskokous hyväksyi lauselman, jossa kehotettiin kansainväliseen yhteistyöhön ja monenkeskiseen päätöksentekoon taistelussa koronavirusta vastaan. Se on toistaiseksi ainoa YK:n hyväksymä lausunto korona-asiasta.