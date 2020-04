Näin maailman johtajat reagoivat uutiseen Boris Johnsonin tehohoitoon joutumisesta

Muun muassa Ranskan ja Yhdysvaltojen presidentit ovat toivoneet Johnsonin toipuvan koronaviruksesta pian.

Britannian pääministeri Boris Johnsonin joutuminen tehohoitoon on saanut poliitikot ja muut vaikuttajat ympäri maailmaa toivottamaan Johnsonille pikaista paranemista yli puoluerajojen. 26. maaliskuuta positiivisen koronatestituloksen saanut pääministeri joutui maanantaina tehohoitoon sen jälkeen, kun hänen tilansa oli heikentynyt yllättäen.

Jokapäiväisessä koronavirustiedotustilaisuudessaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump toivotti Johnsonille, ”erittäin hyvälle ystävälleen”, pikaista paranemista, kertovat muun muassa Reuters ja The Guardian. Trump sanoi kaikkien amerikkalaisten ”rukoilevan hänen paranemisensa puolesta”.

Hän sanoi olevansa hyvin surullinen kuullessaan, että Johnson vietiin tehohoitoon. Trump ja Johnson ovat yleensä tulleet poliittisesti hyvin toimeen keskenään.

– Mielestäni Boris on fantastinen persoona, fantastisen lämmin, vahva ja fiksu mies. Hän rakastaa maataan. Hän on taistellut todella kovasti maansa puolesta. Mutta tehohoitoon joutuminen on iso juttu, todella iso juttu... Trump puhui The Guardianin mukaan, kun häneltä kysyttiin Boris Johnsonista.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron lähetti Johnsonille terveisensä Twitterissä.

– Lähetän kaiken tukeni Boris Johnsonille, hänen perheelleen ja englantilaisille ihmisille näinä vaikeina aikoina. Toivottavasti hän selviää tästä koettelemuksesta nopeasti, Macron twiittasi.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau lähetti myös terveisiä Johnsonille.

– Toivotan pääministeri Boris Johnsonille täydellistä ja nopeaa paranemista. Ajatukseni ovat sinun ja perheesi luona. Toivottavasti näemme sinut taas pian Numero 10:ssä, Trudeau kirjoitti viitaten osoitteeseen, jossa Britannian pääministerin virka-asunto sijaitsee.

– Ajatukseni ja rukoukseni ovat Boris Johnsonin ja hänen perheensä luona nyt, kun hän jatkaa hoidon saamista sairaalassa. Tämä hirveä virus ei tee poikkeuksia. Kuka tahansa voi saada sen. Kuka tahansa saattaa levittää sitä. Olkaa kilttejä ja pysykää kotona pelastaaksenne ihmishenkiä, twiittasi puolestaan Britannian entinen pääministeri Theresa May.

Vuodesta 2009 Israelin pääministerinä toiminut Benjamin Netanjahu toivotti pikaista paranemista koko Israelin kansan puolesta. Hän liitti twiittiinsä myös kuvan itsestään ja Boris Johnsonista.

Lukuisat brittipoliitikot ovat tuoreeltaan kommentoineet olevansa järkyttyneitä Johnsonin tilan heikentymisestä. Britannian työväenpuolueen johtaja Keir Starmer kuvaili uutisia ”hirvittävän surullisiksi”.

– Kaikki maamme ajatukset ovat pääministerin ja hänen perheensä luona tänä uskomattoman vaikeana aikana, hän kirjoitti Twitterissä.

Lontoon pormestari Sadiq Khan puolestaan kertoi rukoilevansa, että Johnsonin tila alkaisi kohentua tänään. Hän totesi, että Pyhän Thomasin sairaalassa, jossa Johnson on hoidettavana, on töissä ”yksi maailman parhaista lääkärikunnista, eikä hän voisi olla turvallisemmissa käsissä”.

Myös muun muassa Skotlannin kansallispuolueen johtaja Nicola Sturgeon ja Britannian kauppaministeri Liz Truss ovat toivoneet Johnsonille pikaista tervehtymistä.

Myös muut kuin poliitikot ovat kommentoineet Johnsonin tilannetta. Harry Potter -kirjasarjasta tunnettu kirjailija J. K. Rowling kuvaili uutisia kauheiksi.

– Toivon hänelle nopeaa paranemista ja ajattelen hänen perhettään. Tässä on jälleen uusia todisteita siitä, että tämä virus ei tee poikkeuksia. Meidän täytyy suojella toisiamme ja hidastaa viruksen leviämistä pysyttelemällä kotona.