Näin Boris Johnsonin koronatauti on edennyt – ”Hänellä on todella omituinen asenne sairauksiin”

”Hänellä on todella omituinen asenne sairauksiin”, sanoo Johnsonista elämäkerran kirjoittanut Sonia Purnell.

Britannian pääministeri Boris Johnson joutui koronaviruksen takia tehohoitoon maanantaina. Uutistoimisto Reutersin mukaan pääministerin kansliasta kerrottiin, että Johnsonin terveydentila heikkeni maanantaina iltapäivän aikana. Maanantaina aamupäivällä hallituslähteet vielä vakuuttivat, että Johnson on täysin kykenevä johtamaan maata edelleen.

Johnsonilla todettiin koronavirustartunta maaliskuun 26. päivä eli noin puolitoista viikkoa sitten. Hänellä oli ollut lieviä oireita, joten lääkintäryhmä suositteli koronavirustestin tekemistä.

27. maaliskuuta pääministeri julkaisi Twitterissä puhelimella kuvaamansa videon, jossa hän kertoi olevansa nyt omakaranteenissa mutta jatkavansa työntekoa videoyhteyden avulla.

Videolla Johnson korostaa, että hänellä on hyvin lieviä oireita. Hän on pukeutunut tummansiniseen pukuun, vaaleaan paitaan ja punaiseen solmioon.

Seitsemän päivää myöhemmin, 3. huhtikuuta, Johnson julkaisi uuden videon. Hän istui samalla sohvalla kuin viimeksikin, mutta nyt Johnson oli jättänyt puvuntakin pois, ja paidan ylimmät napit olivat jääneet auki. Johnsonin koronavirussairauden etenemisestä kirjoittanut The Telegraph huomauttaa, että Johnsonin ääni on videolla käheä.

– Vaikka tunnenkin oloni jo paremmaksi ja olen ollut seitsemän päivää eristyksissä, valitettavasti minulla on edelleen yksi, vähäinen oire. Minulla on edelleen lämpöä, Johnson sanoo yrittäen kuulostaa optimistiselta.

Kaksi päivää myöhemmin, 5. huhtikuuta, hän joutui sairaalaan.

Johnsonista elämäkerran kirjoittanut Sonia Purnell kertoo The Telegraphille, että Johnsonilla on erikoinen asenne sairauksiin.

– Hänellä on todella omituinen asenne sairauksiin. Hän ei sietänyt sitä, jos joku oli kipeänä. Tähän saakka hänellä on ollut hyvin vankka terveydentila. Hän ei ole koskaan aikaisemmin ollut kipeänä, joten tämä on hänelle valtava shokki. Hänen maailmankatsomuksensa on, että sairaudet ovat heikoille ihmisille, Purnell paljastaa.

Eräs nimettömänä pysytellyt ministeri vahvisti lehdelle saman.

– Jos tuntee Boriksen niin kuin minä, tietää, että hän ei usko sairauksiin.

– Hänelle se tosiasia, että hän on saanut sen (koronaviruksen), tekee hänet todella vihaiseksi ja turhautuneeksi. Hänen asenteensa tulee olemaan se, että ”tätä vastaan täytyy taistella”.

Ainakaan Johnson ei näytä levänneen kovin tehokkaasti, sillä hän on tehnyt jatkuvasti töitä ja muun muassa pitänyt pitkiä hätäkokouksia videoyhteyden avulla. The Telegraphin lähteen mukaan Johnson on välillä yskinyt kokouksissa ja kuulostanut muutenkin sairaalta.

Boris Johnson johti videoyhteyden avulla hallituksen koronakokousta 28. maaliskuuta.

– Olen kuullut kauheita tarinoita ihmisistä, jotka eivät ole pystyneet puhumaan tai hengittämään kunnolla, mutta Johnson ei ehdottomasti ole kuulunut siihen kategoriaan, lähde vakuutti.

Toisen lähteen mukaan Johnson oli näyttänyt videokokouksissa ”kauhistuttavalta”.

Myös Boris Johnsonin raskaana olevalla puolisolla on ollut koronan oireita.

Uutistoimisto Reutersin haastattelemat brittiasiantuntijat ovat esittäneet varsin synkän arvioi Johnsonin voinnista. Lontoolaisen UCL-yliopiston lääketieteen professori kuvaili tehohoitoon joutumisen tarkoittavan sitä, että Johnson on ”äärimmäisen sairas”.