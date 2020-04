Boris Johnson on tehohoidossa – tila heikentyi yllättäen iltapäivällä

Koronavirusta sairastava pääministeri Boris Johnson on joutunut tehohoitoon.

Kymmenen päivää sitten sitten koronavirustartunnan saanut ja sairaalahoitoon sunnuntaina joutunut pääministeri Boris Johnson, 55, on siirretty tehohoitoon.

Uutistoimisto Reutersin mukaan pääministerin kanslia kertoo että Johnson siirrettiin teho-osastolle hänen tilansa heikennyttyä.

”Tämän iltapäivän aikana pääministerin tila on heikentynyt ja hänen lääkintäryhmänsä suosituksesta hänet on siirretty sairaalan teho-osastolle”, kansliasta kerrotaan.

The Guardianin mukaan St Thomasin sairaalassa Lontoossa hoidettava Johnson olisi siirretty tehohoitoon maanantai-iltana. Lehden mukaan Johnson olisi tajuissaan ja kyseessä olisi varotoimi siltä varalta että hän tarvitsee hengitysapua.

ITV-kanavan toimittaja Robert Pestonin mukaan Johnson olisi saanut lisähappea maanantaina. Koronaviruksen aiheuttamaan Covid 19 -tautiin vakavasti sairastuneilla on usein todettu hengitysvaikeuksia ja keuhkokuume.

Johnsonin tiedottaja kehotti aiemmin suhtautumaan varauksella väitteisiin, joiden mukaan pääministeri olisi saanut happihoitoa. Hän ei kuitenkaan suostunut suoraan vastaamaan kysymykseen, kärsiikö Johnson keuhkokuumeesta.

Pääministerin kerrotaan pyytäneen ulkoministeri Dominic Raabia sijaistamaan häntä tarvittavissa tehtävissä.

Aiemmin maanantaina Raab kertoi tiedotustilaisuudessa Johnsonin olevan edelleen sairaalassa, mutta hyvissä voimissa ja kykenevänä hoitamaan tehtäviään sieltä käsin.

Johnsonilla todettiin koronavirustartunta 26. maaliskuuta ja hän on sen jälkeen kärsinyt sitkeistä virusoireista, kuten kuumeesta. Sairaudesta huolimatta Johnson on osallistunut koronakriisin hoitoon ja esiintynyt yleisölle videoyhteyden välityksellä virka-asunnoltaan, jossa hän on ollut eristyksissä.

Myös Johnsonin raskaana olevalla puolisolla, 32-vuotiaalla Carrie Symondsilla on kerrottu olevan koronavirukseen viittaavia oireita.