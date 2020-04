Trump vaatii kiistellyn lääkkeen käyttöä koronan hoitoon – 29 miljoonaa tablettia matkalla sairaaloihin

Yhdysvalloissa koronakriisiä hoitavat viranomaiset ovat ajautuneet erimielisyyksiin malarialääkkeen käytöstä koronan hoidossa.

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin nimittämän koronatyöryhmän jäsenet ja maan korkeimmat terveysasiantuntijat ovat riidelleet kiistellyn lääkkeen käyttämisestä koronapotilaiden hoidossa. Axios-verkkolehden mukaan Trumpin neuvonantaja Peter Navarro ja Yhdysvaltain johtava tartuntatautien asiantuntija Anthony Fauci ottivat asiasta yhteen lauantaina pidetyssä tapaamisessa, jossa keskusteltiin hallinnon toimista uhkaavasti pahenevaa koronakriisiä vastaan.

Lääketarvikkeiden riittävyydestä hallinnossa vastaavan Navarron kerrotaan vaatineen viranomaisia ryhtymään hoitamaan koronapotilaita malarialääkkeenä tunnetulla hydroksiklorokiinilla, jonka hyödyistä koronaviruksen hoidossa kiistellään. Lääkäritaustan omaava Fauci ja muut keskeiset terveysasiantuntijat taas ovat pitäneet lääkettä koskevia tutkimustuloksia riittämättöminä.

Klorokiinin ja sen johdannaisen hydroksiklorokiinin käyttöä on kokeiltu koronan hoidossa myös monissa muissa maissa ja yksittäiset potilaat ovat saaneet sitä myös Suomessa. Lääkkeen tehosta ei kuitenkaan ole esitetty pitävää näyttöä ja sen on todettu voivan aiheuttaa sydämenpysäyksen huonokuntoisille potilaille. Tästä huolimatta lääkettä on hamstrattu apteekeista useissa maissa.

Presidentti Donald Trump ja Yhdysvaltain johtava tartuntatautien asiantuntija Anthony Fauci tiedotustilaisuudessa sunnuntaina.

Malarialääkkeen käyttämistä amerikkalaissairaaloissa on vaatinut painokkaasti myös presidentti Trump itse. Trumpin kerrotaan kehottaneen useaan otteeseen maan terveysviranomaisia ottamaan lääkkeen käyttöön, viimeksi sunnuntaina pidetyssä lehdistötilaisuudessa. Presidentin mukaan lääkkeen käyttöä testataan parhaillaan ja sen tehosta olisi olemassa ”hyvin vahvoja” merkkejä.

– Mutta mistä minä tiedän? En ole lääkäri, Trumpin kerrotaan lisänneen New York Timesin ja uutistoimisto Reutersin mukaan.

Trump sanoi Yhdysvaltojen ostaneen 29 miljoonaa hydroksiklorokiinitablettia, joita ollaan parhaillaan lähettämässä laboratorioihin, armeijalle ja maan sairaaloihin.

Trump myös toisti aiemmin esittämänsä näkemyksen, jonka mukaan kuolemassa olevien potilaiden tulisi saada kokeilla mitä tahansa hoitokeinoa josta on olemassa yhtään lupaavia tuloksia.

– Mitä menetettävää teillä on? presidentti kysyi.

Tiedotustilaisuudessa toimittaja yritti kysyä Trumpin vieressä seisoneelta Faucilta kysymyksen lääkkeen käytöstä. New York Timesin mukaan toimittaja oli huomauttanut Faucin olleen Trumpiin verrattuna huomattavasti epäilevämpi asian suhteen. Trumpin kerrotaan estäneen Faucia vastaamasta kysymykseen kommentoimalla itse asiaa ja ottamalla askeleen kohti puhujakoroketta, jossa Fauci seisoi.

– Tiedätkö kuinka monta kertaa hän on vastannut tuohon kysymykseen? Ehkä viisitoista, Trump totesi.