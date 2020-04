Koronatartunnan saanut Boris Johnson edelleen sairaalassa, mutta jatkaa hallituksen johtamista ”hyvällä mielellä”

Koronakarnanteeniin joutunut pääministeri Boris Johnson on jatkanut kriisin hoitamista videoyhteyden avulla.

Britannian ulkoministeri kertoi koronaan sairastuneen pääministerin voinnista.

Koronavirustartunnan saanut Britannian pääministeri Boris Johnson on edelleen sairaalahoidossa, kertoi ulkoministeri Dominic Raab tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Raabin on määrä tuurata Johnsonia, jos tämä on estynyt hoitamaan tehtäväänsä. Raabin mukaan Johnson on kuitenkin ”hyvällä mielellä” ja jatkaa hallituksen johtamista sairaalasta käsin. Hänelle toimitetaan sairaalaan tarvittavat tiedot koronakriisin hoitoa varten.

Johnson on ollut noin viikon ajan karanteenissa koronavirustartunnan vuoksi. Sunnuntaina hänet kuljetettiin sairaalaan sitkeän kuumeen vuoksi. Raabin mukaan Johnsonin sairaalaan vieminen oli varotoimenpide.

Tiedotustilaisuudessa Raab sanoi Johnsonin edellisen yön sairaalassa sujuneen mukavasti.