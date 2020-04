Kommentti: Onko tämä Trumpin Tshernobyl?

Trumpin farssia voi seurata Yhdysvaltain tragedia, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Kiistelty poliittinen johtaja kohtaa kuin ulkoavaruudesta tulevan haasteen, ja huomaa, että hänen valtakuntansa ei ole siihen valmistautunut. Onko tässä Donald Trump vuonna 2020?

Huhtikuussa 1986 Tshernobylin ydinvoimalassa silloisessa Neuvostoliitossa tapahtui onnettomuus. Vuotta aiemmin kommunistisen puolueen johtoon oli noussut uudistajana pidetty Mihail Gorbatshov, jota kiitettiin kotona ja ulkomailla. Onnettomuus paljasti Neuvostoliiton teknisen jälkeenjääneisyyden ja hallinnon rappion.

Gorbatshov oli aikonut puuttua juuri näihin asioihin, mutta Tshernobylin jälkeen se oli myöhäistä. Loppu 1980-luvusta oli häneltä tuskien taivalta, jonka päässä odotti Neuvostoliiton hajoaminen.

Kun koronakriisi käynnistyi vuodenvaihteessa Kiinan Wuhanissa, esitettiin arvioita, että se olisi Xi Jinpingin ja Kiinan kommunistisen puolueen Tshernobyl. Odottamaton uhka, joka paljastaisi vallanpitäjien voimattomuuden ja johtaisi systeemin romahdukseen.

Kiinasta on vaikea sanoa tällä hetkellä. Toistaiseksi ennustelu Xin Tshernobylista on ollut ennenaikaista. Valtion kontrollikoneiston pikemmin pelätään käyttävän epidemiaa hyväkseen digityranniansa levittämisessä.

On esitetty väitteitä, että Kiina olisi esittänyt uhriluvuistaan liian pieniä arviota. Tällainen salailu olisi totalitaarisessa maassa hyvin mahdollista, jopa odotettavaakin.

Taudin ensimmäinen rynnistys kuitenkin onnistuttiin pääosin rajaamaan Wuhania ympäröivään Hubein maakuntaan. Mutta sen paluuta pelätään.

Yhdysvallat ahdingossa

Kiinasta koronapainajainen siirtyi Eurooppaan. Euroopassa koronavirus on jo paljastanut EU:n solidaarisuuden vähäisyyden ja usean suuren maan terveysjärjestelmien puutteet. Ilmeisintä tämä on ollut Italiassa ja Espanjassa, mutta esimerkiksi Britannia tulee hyvää vauhtia perässä.

Pandemian pahimmaksi keskukseksi on kuitenkin nousemassa Yhdysvallat. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpia yhdistää 1980-luvun Mihail Gorbatshoviin se, että kummatkin ovat aikansa puhutuimmat valtiojohtajat. Tosin varsin eri sävyssä.

Trumpin mielipiteet maansa koronatilanteesta ovat poukkoilleet hyssyttelystä paniikkiin, taas hyssyttelyyn ja uuteen paniikkiin. Liikemaailmassa oppinsa saanut Trump on nyt kuin puoluemies Gorbatshov vuonna 1986: Kala kuivalla maalla.

Kun Valkoinen talo oli lamaantunut, ottivat johdon käsiinsä Yhdysvaltain osavaltioiden kuvernöörit, tunnetuimpana New Yorkin Andrew Cuomo. Otteet kuitenkin vaihtelevat, ja jossain yksittäisissä kaupungeissakin voidaan toimia tosiin kuin osavaltion johto haluaa.

Yhdysvaltojen terveydenhuoltojärjestelmä on hajanainen ja ennen kaikkea asiakkailleen kallis. Nyt se tulee kalliiksi koko yhteiskunnalle, kun kuolleiden luku nousee.

Sosiaalijärjestelmässä on aukkoja, jotka voivat pakottaa pienipalkkaiset ja epävarmassa työsuhteessa olevat töihin, vaikka tämä vaarantaisi sekä oman että muiden terveyden. Nyt aukkoja on yritetty pikaisesti paikata, mutta siinä onnistumista ei kukaan ole ehtinyt arvioimaan.

Mikään näistä ongelmista ei ole Trumpin syytä, vaan vuosikymmenten kehityksen, arvojen ja päätösten tulosta. Mutta ei hän kyllä ole niille vallassa ollessaan ole mitään yrittänyt tehdäkään.

Farssia seuraa tragedia?

Kaikesta huolimatta Trump on hyvin todennäköisesti Yhdysvaltain seuraavakin presidentti. Huoli pistää ihmiset hakemaan turvaa maan johtajasta. Trumpin näkyvyys on aivan toisessa luokassa kuin hänen todennäköisimmän demokraattihaastajansa Joe Bidenin. Sama koskee Bernie Sandersia. Huolellisesti viritetyt kampanjakärjet eivät toimi, kun huomio on aivan muussa.

Trumpin kyky venyttää totuutta ja sivuuttaa ikävät uutiset auttavat myös nyt häntä. Eivät tietenkään tautiin kuolevia kansalaisia.

Karl Marxin ajatusrakennelmat menivät pois muodista Neuvostoliiton myötä. Hänen yksittäiset välähdyksensä kuitenkin elävät.

Tunnetuimpia niistä on tämä: Historia toistaa itseään aina kahdesti, ensin tragediana ja sitten farssina.

Tämäkään ei enää päde. Yhdysvalloissa Trumpin farssia voi seurata tragedia.