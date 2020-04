Venäjällä koronatartuntojen määrä nousi vuorokaudessa lähes tuhannella

Venäjällä vahvistettujen koronatartuntojen määrä on noussut vuorokaudessa lähes tuhannella tapauksella, kertoo uutistoimisto Tass.

Yhteensä tartuntoja on nyt yli 6 300. Tautia on selvästi eniten Moskovassa, mutta tartuntoja on raportoitu käytännössä kaikilta Venäjän alueilta.

Virallisen tiedon mukaan covid-19-tautiin on Venäjällä tähän mennessä kuollut 47 ihmistä.