Juha kertoo kuinka korona alkoi ahdistaa – naapurissa oli ennen tuttu brunssipaikka, nyt siinä on ruumishuone: ”Sinne ne roudaa ihmisiä…”

Ulkomailla asuvat suomalaiset kertovat, millaisia ongelmia he ovat joutuneet kohtaamaan koronatilanteen vuoksi. Toiset ovat sairastuneet, toisilta ovat loppuneet työt ja rahat. Suljetut rajat erottavat rakkaista.

Rami Suvanne, 66, on ollut kaksi viikkoa karanteenissa kotonaan Madridissa. Hän sairastui koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin. Kuume sahasi ensimmäisen viikon ajan normaalilämmöstä 40 asteen kuumeeseen päivittäin. Hengitys on rahissut.

– Suurin pelko on, mitä keuhkoissa on oikeasti tapahtunut. Ja kunto on mennyt melkein nollaan, Suvanne kertoo puhelimessa.

Suvanne soitti pari kertaa koronakeskukseen. Kuumeen noustessa yli 40 asteen hänen käskettiin mennä sairaalaan. Siellä häneltä otettiin koronatesti, joka seuraavana päivänä osoittautui positiiviseksi.

Rami Suvanne toipui koronasta.

Suvanteen oli alun perin tarkoitus olla yö sairaalassa, mutta yöllä hänet lähetettiin kotiin.

– Ei siellä sairaalassa halua olla. Ne ovat ihan tupaten täynnä, Suvanne kertoo.

Suvanne viettää viimeistä karanteeni­päiväänsä. Hän kertoo olonsa olevan omituinen, sillä huomenna pitäisi päästä palaamaan ulkomaailmaan, tosin Espanjan tiukkojen rajoitusten mukaan.

– Olen katsellut ikkunasta kirkon katolla näkyvää haikaran pesää. Ymmärrän nyt täysin haikaranpoikasia, kun ne joutuvat ensimmäisen kerran hyppäämään pesästä ulos lentämään. On samanlainen olo, että uskaltaako tuonne ulos lähteä hurjaan maailmaan, Suvanne sanoo.

– Täällä melkein 800 kuolee päivittäin, niin fiilikset on aika erilaiset kuin Suomessa. Tuntuu, että mitään ei ole voitettu – itse vain on parantunut.

Suurin huoli Suvanteella on ollut siitä, että hän on saattanut tartuttaa muita. Ennen kaikkea huolena on samassa kodissa asuva rintasyöpää sairastava avovaimo, joka kuuluu riskiryhmään.

Suvanne kiittelee, että heillä on tarpeeksi suuri talo, jossa on kaksi makuuhuonetta ja kylpyhuonetta, jotta pariskunnan eläminen erillään toisistaan on onnistunut. Ruokahuollosta taas ovat vastanneet avovaimon tyttäret.

Espanjassa soitetaan joka ilta kahdeksalta kansallishymni ja ihmiset taputtavat parvekkeillaan sairaanhoidon ammattilaisille.

– Kun oli oikein kipeänä, se oli jotenkin herkkä hetki.

Maija Karppinen, Australia: Työt ja rahantulo loppuivat

Maija Karppinen, 30, on asunut Australian Perthissä vuodesta 2018 asti. Australiaan Karppinen muutti ollakseen yhdessä poikaystävänsä Steven kanssa.

Karppinen on työskennellyt kaksi vuotta petivaatekaupassa myyjänä, kunnes koronaviruksen aiheuttama asiakaskato toi lomautuslapun käteen. Karppinen oli töissä yrityksessä niin sanottuna extra-työntekijänä, joille ei tarvitse maksaa minkäänlaista korvausta.

Maija Karppinen ei saa työttömyysturvaa Australiasta eikä Suomesta. Vierellä poikaystävä Steve Suomen-vierailulla.

Nyt Karppisella on niin taloudellisia ongelmia kuin myös vaikeuksia viisumin kanssa. Hän on Australiassa parisuhdeviisumilla, eikä hän ole oikeutettu Australiassa työttömyysturvaan. Karppinen ei kuulu myöskään enää Suomen sosiaaliturvan piiriin. Rahaa ei siis tule tällä hetkellä yhtään mistään.

– Kunnes liikkeemme aukeaa jälleen tai saan uuden työpaikan, minulla ei ole ollenkaan tuloja. Samassa tilanteessa on moni muukin täällä jo vuosia työskennellyt suomalainen, Karppinen sanoo.

Uuden työpaikan löytyminen on vaikeaa varsinkin ulkomaalaiselle, kun tuhansia Australian kansalaisia on työmarkkinoilla myös etsimässä töitä.

Suomeen palaaminen edes väliaikaisesti ei silti ole Karppisella vaihtoehto.

– Tilanteen ollessa tällainen en tiedä, koska pystyisin palaamaan takaisin Australiaan. Rajat ovat tällä hetkellä kiinni kaikilta muilta paitsi vakituisesti täällä asuvilta ja kansalaisilta.

Karppisen mukaan pahinta on se, että kukaan ei tiedä kauanko tilanteen normalisoituminen kestää ja miten pian töihin pääsee takaisin, vai pääseekö ollenkaan.

– Kuukauden töistä poissaolon voisi ottaa vielä loman kannalta, mutta esimerkiksi neljän kuukauden tauko tuloihin olisi itselleni ja monelle muullekin katastrofaalinen tilanne.

Anna, Ruotsi: ”Arvostan enemmän Suomen linjaa”

Anna, 42, asuu toista vuotta Tukholmassa. Hän epäilee, että hän itse ja hänen lapsensa ovat saaneet koronatartunnan. Kaikilla heillä on covid-19-tautiin viittaavia oireita: kuumetta, yskää, makuaistin puuttumista.

Perhe palasi helmikuun lopulla lomamatkalta Floridasta. Oireet alkoivat kymmenen päivää matkan jälkeen.

Testeihin he eivät ole päässeet. Tämä on aiheuttanut astmaa sairastavalle Annalle vakavan ongelman: hän ei meinannut saada tarvitsemaansa astmalääkettä.

– En ole päässyt lääkäriin koronaepäilyn vuoksi, mutta minulle ei suostuta antamaan reseptiä puhelimitse, koska reseptiä ei ollut vielä ruotsalaisessa järjestelmässä kirjattuna. Täysi umpikuja siis, Anna sanoo.

– Ohjeet olivat vain, että oireiden mukaista hoitoa ja lycka till. Miten hoidan astman oireita ilman lääkkeitä?

Ruotsi ei ole ottanut yhtä kovia rajoituksia käyttöön kuin naapurimaat.

Pari viikkoa kestäneen sairastelun jälkeen Anna oli niin epätoivoinen, että hän valehteli olevansa oireeton päästäkseen lääkäriin ja saadakseen reseptin.

– Olin todella paniikissa, jos en saa hoitoa astmaan, koska silloinhan tuo tauti nimenomaan pahenee keuhkoissa.

Lääkäri sanoi, että Annalla on varmasti korona. Testejä otetaan kuitenkin vain niiltä, jotka otetaan sairaalaan osastolle.

Anna ihmettelee muutenkin ruotsalaisten linjausta koronan suhteen. Hänen mukaansa Ruotsissa vallitsee hyssyttelevä ilmapiiri.

– Tuntuu, että ei uskalleta tehdä mitään päätöksiä, koska pelätään virheiden tekemistä. Arvostan enemmän Suomen linjaa, että ainakin yritetään tehdä tilanteelle jotakin.

Annan miehen firma edellyttää työskentelyä toimistolla, vaikka etätyöt olisivat mahdollisia ja firmassa ollaan tietoisia, että perheessä on erittäin todennäköisesti koronatartuntoja.

– Yleisesti tuntuu, ettei täällä oteta tosissaan tätä koronaa edelleenkään. Tiedän useamman suomalaisen tuttavani miettineen Suomeen lähtöä, koska paikallinen välinpitämättömyys pelottaa. Pelkäämme, ettemme saa hoitoa tarvittaessa.

Tukholman suomalaisten keskuudessa on herättänyt paljon epävarmuutta se, pääsevätkö Suomen kansalaiset varmasti palamaan Suomeen. Myös Annan perheelle tämä epätietoisuus on ongelma. Yksi hänen alaikäisistä lapsistaan asuu Suomessa isänsä kanssa.

– Minulla ei nyt ole mitään tietoa, miten pääsemme seuraavan kerran tapaamaan. Päädyimme tähän kahden maan välillä asumiseen, kun oli tottunut ajatukseen, että on aina helppo hypätä lentokoneeseen ja tavata.

Kati Kaskeala käyttää nyt kaiken ajan työn etsimiseen.

Kati Kaskeala, Madrid: Töitä ei ole, muutto uhkaa

Madridissa kymmenen vuotta asunut viestintäalan ammattilainen Kati Kaskeala, 44, on nyt ollut pari kuukautta työttömänä, koronakriisin alkamisesta asti.

– Valitettavasti ei ole maailman helpoin aika löytää töitä. Ei varsinkaan täältä Espanjasta, mutta ei mistään päin maailmaa, Kaskeala sanoo.

Nyt Kaskeala istuukin päivät asunnossaan tietokoneen ääressä töitä hakien.

– ”Ei oo” tulee vastaukseksi lähes kaikkialta.

Myös Espanjassa koronakriisi on iskenyt rajusti maan talouteen. Talous- ja työtilanteen vuoksi Kaskeala on valmistautunut muuttamaan pois Espanjasta. Hän on etsinyt töitä eri puolilta maailmaa.

– Valitettavasti täällä tilanne näyttää todella huonolta. En halua sanoa, että olisin luovuttanut, mutta olen jo tehnyt kaiken, minkä voin.

Vaikka tilanne on hankala, Kaskeala kokee olevansa kuitenkin onnekas monessa suhteessa. Hänellä on sen verran säästöjä, että pahimman yli selviää.

– Minun ei pidä valittaa, sillä minulla on paljon kavereita, jotka ovat sairaanhoitajia ja lääkäreitä ja he kokevat aika kauheita juttuja sairaaloissa. Heillä on psyykkisesti koko ajan rankkoja asioita vastassa, kun kuolleisuus on niin suurta ja omaiset eivät pääse hyvästelemään vainajia. Pitää muistuttaa itseään, että on hyväosainen tässä tilanteessa.

Juha sai tehtyä parvekkeelleen lumiukon, sillä viikko sitten Madridissa satoi lunta.

Juha, Madrid: Ostoskeskus muutettiin ruumishuoneeksi – ”Ahdistaa”

Juha, 42, ja hänen ranskalainen puolisonsa palasivat Thaimaan-lomamatkalta 24. helmikuuta. Pian molemmilla alkoi kuumeilu ja kurkkukipu, joka tuntui siltä, että kurkussa on pala, jota ei saa pois. Oireita jatkui pari viikkoa.

Juha arvelee pariskunnan saaneen korona-tartunnan, mutta oireiden aikana korona ei vielä ollut samalla tavalla julkisuudessa tapetilla. Helmikuussa se oli vielä erikoinen tauti Kiinassa.

Nyt Juha ja hänen puolisonsa ovat terveitä, mutta arki Madridissa on muuttunut aivan toisenlaiseksi. Juhan kodin vieressä on Palacio de Hielon ostoskeskus, joka on nyt muutettu tilapäisesti ruumishuoneeksi.

– Sinne ne roudaa ihmisiä… Tilanne on tullut niin lähelle, että tuntui, että alkaa ahdistaa, Juha sanoo.

Juha miettii, millaista on palata jonain päivänä tavalliseen arkeen. Hän ei vielä osaa sanoa, palaako hän shoppailemaan nyt ruumishuoneena toimivaan ostoskeskukseen.

– Siellä on brunssipaikka, jossa on monesti käyty. Mutta en tiedä, tuleeko käytyä enää. Varmasti tämä ostoskeskus tulee kärsimään, kuten moni muukin bisnes.

Matti Kuosmanen asioi Lidlissä Fuengirolassa. Kaupassa lasketaan yksitellen asiakkaat sisään, kädet desinfioidaan ja laitetaan hanskat käteen. Isossa liikkeessä on maksimissaan 40–50 henkilöä kerrallaan. Vartijat valvovat järjestelyjen sujumista.

Matti, Fuengirola: Poliisi pysäytti kauppareissulla

Fuengirolassa Espanjassa asuva Matti Kuosmanen, 56, kertoo kauppareissulla olleen normaalioloista poikkeavaa dramatiikkaa. Hän tuli poliisin pysäyttämäksi.

– Täällä tulee monta sataa euroa sakkoja, jos kävelee kadulla ilman asiaa. Kaikki täällä ovat ihan kauhuissaan, Kuosmanen kertoo.

Kuosmanen kävi Suomi-kaupasta hakemassa ruisleipää, villalankaa ja HK:n sinistä. Kauppareissulla kaksi poliisia pysäytti Kuosmasen ja vaati nähtäväkseen henkilötodistusta ja lupaa siitä, millä asialla liikkuu. Kuosmanen kiittelee, että poliisit olivat hyvin asiallisia.

– Hyvin tarkkaan täällä pysäytetään. Tämä on nyt arkea täällä.

Kuosmanen yritti päästä vaimonsa kanssa takaisin Suomeen, kun korona-tilanteen vakavuus tuli ilmi. Ongelmaksi muodostui kuitenkin se, että pariskunnalla on iso koira.

– Aina kun saatiin varattua lentopaikka koiran kera, Finnair perui sen lennon. On kieltämättä kysymysmerkkejä sen suhteen, miten pääsemme täältä pois.