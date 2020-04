Video: Koronaviruksesta kärsivän sotalaivan miehistö antoi potkut saaneelle kapteenilleen sankarin hyvästit

Miehistö hurrasi kapteeni Brett Crozierille.

Lentotukialus USS Theodore Rooseveltin potkut saanut kapteeni Brett Crozier sai sankarin kohtelun poistuessaan laivastaan Guamissa.

Perjantaina kuvatut videot näyttävät, kuinka miehistön jäsenet laulavat Crozierin nimeä.

Crozier sai potkut, kun hänen kirjoittamansa muistio levisi julkisuuteen. Muistiossa Crozier vaati laivastolta voimakkaampia toimia laivalle levinneen koronavirusepidemian kukistamiseksi.

Crozier lähetti viestinsä suojaamattoman järjestelmän kautta, minkä seurauksena se vuoti lehdistöön ja aiheutti merivoimien mukaan ”tulimyrskyn”.

Merivoimien väliaikainen sihteeri Thomas Modly kiisti, että tietovuoto olisi ollut erottamisen pääsyy. Modlyn mukaan ratkaisu tehtiin, koska Crozier ei kyennyt toimimaan ammattimaisesti silloin kuin ammattimaisuutta olisi eniten tarvittu.

– Emme ole sodassa, merimiesten ei pidä kuolla, Crozier vetosi muistiossaan.

Modly kiisti Valkoisen talon painostaneen merivoimia erottamaan Crozierin. Puolustusvoimien johtavat demokraattiedustajat pitävät merivoimien johdon ylireagointina. Heidän mielestään Crozier oli perustellusti huolestunut miehistönsä terveydestä ja turvallisuudesta.

– Vaikka Crozier selvästikin ohitti komentoketjun, aiheuttaa hänen erottamisensa kriittisellä hetkellä epävakautta, mikä todennäköisesti lisää miehistön kohtaamaa riskiä ja vaarantaa laivastomme valmiutta, demokraatit linjasivat.

Laivasto kertoi lauantaina, että laivan 5 000:sta miehistön jäsenestä 44 prosenttia on käynyt koronavirustestissä, ja positiivisia tapauksia on löytynyt 155. Heistä kukaan ei ole sairaalahoidossa. 1 548 miehistön jäsentä on siirretty maihin.