Koronavirus levisi yhteen maailman suurimmista slummeista – asukastiheys lähes 30 kertaa suurempi kuin New Yorkissa

Intian Mumbaissa sijaitsevassa Dharavin slummissa todettiin keskiviikkona ensimmäinen koronaviruksen aiheuttama kuolema.

Intian viranomaiset ovat vahvistaneet 56-vuotiaan miehen kuolleen keskiviikkona koronavirukseen Mumbaissa sijaitsevassa Dharavin slummissa. Noin miljoonan asukkaan Dharavi on yksi maailman suurimmista slummeista.

Paikallisen NDTV-kanavan mukaan Mumbain kansainvälisen lentoaseman kupeessa sijaitsevassa Dharavissa oli lauantaihin mennessä todettu yhteensä viisi koronavirustartuntaa.

CNN:n mukaan mies ei ollut matkustellut. Hänen kerrottiin kuolleen vain muutaman tunnin kuluttua testituloksen varmistumisesta.

Useita miehen perheenjäseniä on niin ikään testattu ja heidät on määrätty kotikaranteeniin. Samalla eristettiin noin 300 kotia ja 90 kauppaa sisältävä kortteli.

Koronaviruksen leviäminen Dharavissa ja muissa maailman slummeissa herättää suurta huolta, sillä mahdollisuutta sosiaaliseen eristäytymiseen ja muiden ihmisten välttelyyn ei ole käytännössä lainkaan. Lisäksi hygienian ylläpitäminen on vaikeaa, koska juoksevaa vettä ja käymälöitä on käytettävissä erittäin rajallisesti.

Koko Intia on määrätty ulkonaliikkumiskieltoon ja ihmisiä on käsketty eristäytymään muista. Dharavissa tämä ei ole käytännössä mahdollista, kuten perjantaina alueella otettu kuva osoittaa.

Dharavissa asukkaita on noin 280 000 neliökilometriä kohden, mikä on lähes 30 kertaa enemmän kuin esimerkiksi New Yorkissa. Pahan koronatilanteen keskellä kamppailevan New Yorkin ongelmana on pidetty nimenomaan tiivistä asutusta, joka edistää viruksen leviämistä.

Intialaislääkärit varoittivat CNN:n mukaan, että maan koronavirustilannetta ei kyetä ehkä enää hallitsemaan, mikäli virus pääsee leviämään laajalle Dharavissa tai muissa slummeissa.

Aiemmin on kerrottu 63-vuotiaan miehen kuolleen koronaan pienemmässä Malvanin slummissa, joka sijaitsee niin ikään Mumbaissa.

Maailman talousfoorumi WEF arvioi vuonna 2016, että noin neljäsosa maailman urbaanista väestöstä elää slummeissa. Kyse on noin 900 000 ihmisestä.